Soudci se prezidenta bát nesmí. Právníci v anketě kritizovali Zemanův zásah v kauze H-System

PRAHA Celkem 111 právníků v anonymní anketě Lidových novin hodnotilo, zda Miloš Zeman zasahuje do soudní moci.

Pro některé snižování důvěry v justici a porušení principu dělby moci, pro jiné projev svobody slova. Právníci ve striktně anonymní anketě LN reagovali na činy prezidenta republiky Miloše Zemana, projevené vůči kauzám, o kterých budou soudy ještě rozhodovat. Více než udělení vyznamenání ředitelce z „kauzy hidžáb“ právníkům vadí jeho angažování se v kauze H-System.



„Kroky prezidenta jsou nesprávné, a to i v případě, že by jeho jednání ve skutečnosti na soudní rozhodnutí nemělo žádný vliv. V demokratickém právním státě je totiž významné i zdání nezávislosti, ze kterého vyrůstá důvěra lidí, že soudní rozhodnutí nejde ovlivnit,“ zhodnotil akty prezidenta jeden z respondentů pravidelné anonymní ankety LN mezi českými právníky.

Dotaz mířil na to, zda účastníkům ankety vadí zasahování prezidenta do nezávislosti soudů. Jako příklady z poslední doby bylo uvedeno udělení státního vyznamenání ředitelce zdravotnické školy, jež v zařízení zakázala nošení pokrývek hlavy, za což se dostala do soudního sporu s muslimskou studentkou. O kauze bude teprve rozhodovat Nejvyšší soud.

Zmíněno bylo i podporující stanovisko družstva Svatopluk v kauze H-System, které Zeman poslal Ústavnímu soudu, jež má případ posoudit. V dopise se prezident zasadil o zrušení rozsudku Nejvyššího soudu, podle kterého mají obyvatelé domů v Horoměřicích opustit nemovitosti.

Balanc na hraně ústavnosti

Anonymní anketu ovládl negativní postoj vůči těmto aktům. Právníci však považují za menší přešlap udělení vyznamenání. Výběr jejich držitelů část respondentů vnímá spíš jako „otázku vkusu“ či vyjádření názoru, jež nezávislost soudů nijak neohrožuje, ale „vypovídá o tom, jakého prezidenta jsme si zvolili“. Respondent z akademické sféry je přesvědčen, že hlava státu nikdy hranici ústavnosti nepřekročila „byť na ní doslova balancoval“.

Zeman mezi účastníky ankety našel i podporovatele z řad advokacie, který udělení vyznamenání ředitelce považuje za pozitivní. „Není možné vyznamenávat osoby, které již léta nejsou mezi námi, a těm, kteří jsou hrdinové naší doby jako paní ředitelka Kohoutová či paní Vitásková, nedat žádné vyznamenání.“

Naopak odsouzení se Zemanovi dostalo od zástupce pražské justice: „Prezident tak dehonestoval akt udělování státních vyznamenání – zcela odňal státnímu vyznamenání jeho váhu a vyznamenaným čest být jejich držitelem.“

Výraznější kritika účastníků barometru směřovala k angažování do kauzy H-System. Respondenti kritizovali nejen Zemanův dopis Ústavnímu soudu, ale zvlášť to, že si kvůli kauze pozval na Hrad šéfy Ústavního a Nejvyššího soudu. „Jeví se mi to jako raport služebnictva a působí to minimálně tak, že k ovlivňování dochází či může docházet, i kdyby tomu tak nebylo,“ uvedl další právník. Podle jiného „takové dopisy a schůzky důvěru v justici skutečně narušují.“ Účastníkům barometru se také nelíbilo, že prezident svým vyjádřením v kauze „postavil poškozené do pozice nezodpovědných lakomých asociálů, kteří se snaží ostatní poškozené vystěhovat, ačkoliv problém sporu je jinde“.

Naopak jiný právník míní, že prezident ani těmito kroky nezávislost soudů ovlivnit nemůže. „Je to asi, jako když pes skáče zezadu na kobylu,“ uvedl.

Další příslušník advokátského stavu prezidentovi doporučil využít pro kritiku justice jiného instrumentu – milosti. Vrcholní manažeři vytunelované firmy totiž unikli potrestání díky amnestii prezidenta Václava Klause z roku 2013.

Co justici nezabije, to ji posílí

Respondenti právního barometru však spoléhají na to, že soudci se prezidentova názoru neleknou. „Pokud ano, nemají na soudě co dělat, protože se evidentně nepovažují za nezávislé,“ míní jeden z právníků. „Soudci musí být obrněni před jakýmikoliv názory zvenčí a vždy umět rozhodnout podle vlastního nejlepšího vědomí a svědomí,“ myslí si další právník.

Někteří naopak považují prezidentovo angažování za přínosné. Kritika rozhodnutí Nejvyššího soudu podle zástupce justice dokonce „přinutila justici bojovat za správnost a důvěryhodnost svého rozhodnutí ve veřejném prostoru“. Podle toto právníka tlak, jenž někteří politici na soudce mediálními útoky vyvíjejí, „justici naopak zoceluje a emancipuje od politiky.“

Právníci se shodují v tom, že by prezidentovi slušela v podobných případech větší zdrženlivost. „Soud může v takové atmosféře a pod takovým prezidentovým tlakem jen obtížně rozhodovat opravdu nezávisle, a i kdyby tomu tak bylo, nevyhne se obvinění, že rozhodoval na prezidentovu objednávku,“ napsal jeden.

Vysoce postavený firemní právník uvedl, že „problém s prezidentem je, že jmenuje soudce Ústavního soudu, takže se mu někteří mohou snažit zalíbit.“ Další pak do kontextu zasadil avizovaný odchod Jana Musila z Ústavního soudu: „Dle zpráv z novin Musil na schůzce se Zemanem řešili H-System. Poté předseda Ústavního soudu oznámí, že Musil ze zdravotních důvodů asi skončí. Soudce Musil mlčí, svět se nezbořil, jdeme dál močálem černým podél tmavých skal,“ obohatil svůj příspěvek verši Jaroslava Vrchlického.