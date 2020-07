Soudní tlumočení je hodně akční, říká Martina Levey

PRAHA Ač práva nevystudovala, je s nimi soudní tlumočnice a překladatelka Martina Levey denně v kontaktu.

LN: Jste profesionální soudní tlumočnice a překladatelka, takzvaně s kulatým razítkem. Vysvětlete našim čtenářům na úvod, jaký je mezi tlumočením a překládáním rozdíl.

Tlumočením se rozumí překlad mluveného slova a překládáním písemný překlad listin. Obojí se teď poprvé rozlišuje v novém zákoně o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Účinný bude od ledna. Ten zákon bude právně vůbec poprvé rozlišovat dvě kategorie: soudní tlumočníky a soudní překladatele. Budeme si moci vybrat, jestli budeme tlumočit, nebo překládat. Případně jestli budeme dělat obojí.

LN: A jak se rozhodnete vy?

Já už jsem se rozhodla, že budu dělat obojí. Nemusím, ale chci.

LN: Proč jste se rozhodla věnovat profesionálnímu úřednímu tlumočení a překládání z a do angličtiny?

Mám vystudovanou anglistiku a bohemistiku. A po ukončení studií jsem přemýšlela o své budoucí specializaci. Vždycky mne zajímala a bavila právničina. Dokonce jsem vážně uvažovala, že bych i práva studovala. A tak, když už jsem vystudovala jazyky, jsem se alespoň trochu vydala tím směrem. Zaměřila se na právní texty.

LN: Předcházela tomu, než jste získala razítko, nějaká zkouška?Tenkrát ne. V devadesátých letech byl nedostatek soudních tlumočníků. Stát se jím bylo tehdy relativně jednoduché. Ale samozřejmě, že jsem za sebou, když jsem u ostravského soudu o to razítko žádala, už nějakou praxi měla.

LN: Jaké byly vaše začátky?

Soudní tlumočnicí jsem se stala v roce 1997. Tehdy tady ještě ani nebyl internet. Začala jsem v té řece plavat sama. Jako když hodíte rybu do vody. Zatímco dnes máme internet a všechny ty sociální sítě, kde se navzájem radíme se a vyměňujeme si své zkušenosti online. To tehdy nebylo.

Nechtěla bych číst své první překlady. Ani slyšet své první tlumočení. Pamatuji se, že když jsem u soudu tlumočila úplně poprvé, tak jsem opravdu nevěděla, co se tam děje.

LN: Jezdíte za klienty i do ciziny?

Když je potřeba, tak ano. Ale dříve bylo takových cest víc než dnes. Teď už se každý anglicky nějak domluví sám. V cizině ale nemohu tlumočit soudně.

LN: Co všechno vaše profese obnáší? Může vám jako soudní tlumočnici kdykoli zavolat třeba policie, že zadrželi cizince, abyste přijela tlumočit?

Ano, to se děje. Buď mi zavolají, ať přijedu, anebo mi pošlou dokumenty k překladu. Policie mne nejčastěji zve k výslechům. Ty jsou, ale také nemusí být plánované.

LN: Vyhovuje vám, že nevíte, kdy vám kdo zavolá a kam vás kvůli tlumočení pozve?

Beru to jako součást své práce. Všechny tyhle nenadálé změny mám ráda. Zvednu telefon, na druhé straně se ozve policie, prosím, přijeďte nám tlumočit. Tak pokud mohu, zvednu se a přijedu.

LN: Stihnete se v takové rychlosti připravit na to, čeho se bude vaše tlumočení na policii týkat?

Dopředu nevím, čeho se bude výslech zadrženého cizince týkat.

LN: Takže pak improvizujete na místě?

Tak to určitě ne. Rozhodně to nikdy není improvizace. Je to tlumočení. Přesně tak, jak to po mně žádá zákon. Musím tlumočit co nejpřesněji slovo od slova. Dám vám příklad. Byla jsem třeba zavolaná k případu, kdy policie zadržela paní z Velké Británie. Přijela sem jen na 24 hodin. Měla falešné bankovní karty, chodila v Praze po Pařížské ulici a nakupovala. Na to se ale velice rychle přišlo. Paní zadrželi a rozhodli se dát ji do vazby.

Neuměla ale ani slovo česky. A na mém tlumočení záleželo, aby všemu rozuměla. Aby věděla, co a proč se na policii děje. Mimochodem, museli jsme jet i na vyšetření do nemocnice, protože se jí z té situace udělalo nevolno.

A má slovní zásoba musí být na tohle všechno dostatečně dobrá. Musím v takové situaci obstát. Nemohu si dovolit improvizovat.

LN: Existuje ale mnoho právních oborů, a tedy i termínů. Jak si svou slovní zásobu udržujete?

Prozradím vám na sebe, že kvůli tomu třeba sleduji detektivní seriály přímo v angličtině.

Všichni soudní tlumočníci za sebou mají roční právní minimum. To se vyučuje na právnických fakultách. Také chodíme na školení Komory soudních tlumočníků. A jednou za rok trávíme týden na Justiční akademii v Kroměříži, kde se vzděláváme společně s představiteli justice.

Určitě neznáme zákony tak jako právníci. Ale musíme se o ně zajímat a umět se v nich orientovat. A zajímat se o všechno, co je s tím vším spojeno, a rozšiřovat si tak své obzory.

LN: Jak takové školení tlumočníků se zástupci justice vypadá?

Konalo se zrovna minulý týden. Obvykle se na něm probírají různá témata. Nejprve v češtině, ale pak se podle jazyků rozdělíme do tří sekcí. Letos na francouzskou, německou a anglickou. A spolu s pracovníky justice se v nich pak už dvojjazyčně zabýváme tématy, o které je mezi námi a jimi zájem.

Je to velice zajímavé a podnětné. Na tohle týdenní školení jezdí soudci a další pracovníci justice. Ti mají o práci s tlumočníky svou představu a my i oni se tam snažíme učit se spolu navzájem pracovat.

LN: A jak se má podle vás s tlumočníky správně pracovat?

Uměl byste to?

LN: To nevím.

Pokud byste někdy, třeba jako advokát, potřeboval tlumočníka, tak to první, co byste měl udělat, je setkat se s ním ještě před samotným tlumočením. Stačí pět nebo deset minut. A domluvit se, jaký druh tlumočení preferujete. Jestli s přestávkami, bez nich, anebo kontinuálně přímo do ucha. A také byste mu měl předem dát co nejvíc podkladů.

Těch témat, která v právu tlumočíme, je totiž opravdu moc. Proto nám ulehčí práci, když víme, čeho se bude naše tlumočení týkat. Důležité je dát nám předem k tomu případu co nejvíc podkladů. Smlouvy, dokumenty, výpovědi. I sebezkušenější tlumočník se v kauze musí předem zorientovat.

LN: Kolik času na takovou přípravu potřebujete?

To je různé. Tím, že aktivně tlumočím už přes dvacet let, tak se dovedu zorientovat docela rychle. Vždycky ale platí přímá úměra. Čím víc se můžeme připravit, tím lepší je naše tlumočení. A tím lepší výkon pak podáme. Zkušeného tlumočníka poznáte podle toho, že trvá na přípravě a že se vás během ní dotazuje na detaily.

LN: To bych považoval za samozřejmé…

Teď už se to tolik nestává, ale divil byste se, jak často tlumočníkovi řekli, proč se nás na to ptáte, na co od nás potřebujete podklady, copak neumíte tlumočit? Jenže náš záběr je ale opravdu široký. Teď mohu hodně tlumočit v trestních kauzách, ale pak se trestnímu právu po nějakou dobu věnovat nemusím. Mohu třeba víc dělat obchodní právo. Já se například hodně věnuji cizojazyčným svatbám a rozvodům.

LN: Jaké pomůcky používáte při tlumočení na policii? Nahlížíte do slovníku?

Na to nemáte moc čas. Někdy tam pro nás dokonce není ani místo. Víte, jak vypadají výslechové místnosti? Ta představa, že bych tam přišla s notebookem a začala se připojovat k wifi... Většinou v takových situacích tlumočím z hlavy. Pokud by se ale probíralo něco komplikovanějšího, tak bych samozřejmě požádala o pauzu a to potřebné si rychle vyhledala.

LN: Jedna poučka říká, že když člověk překládá a nemůže si vzpomenout na správné slovíčko, měl by ho nejdříve zkusit nahradit synonymem, a když to nepůjde, pokusit se ho opsat…

To je univerzální poučka. Ale spíš než pro soudní tlumočníky je platná pro běžné užívání jazyka. U soudního tlumočení je nesmírně důležitý význam slov. Důležité je sdělit přesně to vyjádření, třeba zadrženého cizince, druhé straně tak, jak mu rozumí a jak ho chápe ten cizinec. A naopak.

Mou úlohou jako soudní tlumočnice je, aby si obě strany toho dialogu rozuměly. Soudní tlumočení není umělecký překlad. Nemohu popouštět uzdu své fantazii a být bůhvíjak košatá. Nemohu ale ani zkracovat. Třeba říct si, teď je to stále stejné, tak to zkrátím a řeknu toho polovinu, vždyť tu stejně všichni víme, o čem mluvíme. To nejde. Soudní tlumočení musí být co nejpřesnější.

Vy sám jako tlumočník nevíte, co je důležité pro zadrženého cizince, ani co je důležité pro policii. A vlastně vás to ani nezajímá. Nepracujete pro nikoho z nich. Jste neutrální.

LN: Co vás na soudním tlumočení baví nejvíc?

To, že je často akční. Mám ráda ten adrenalin. Tlumočím nejen trestní případy, ale třeba i svatby.

LN: Kdy překladatele nahradí Google Translate?

Toho se nebojím. Tam podle mne stále hrozí množství chyb. Lépe je, když překládá člověk.