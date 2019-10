Sváček prohrál boj o křeslo šéfa pražského Vrchního soudu. Do jeho čela usedne Dörfl

PRAHA Na nejvyšší justiční posty míří zkušení funkcionáři. V boji o pražský vrchní soud porazil Dörfl justičního matadora Sváčka

Přepřahání ve vedení soudů je jedna z klíčových agend, jež na ministryni spravedlnosti Marii Benešovou (za ANO) ve výkonu mandátu čekají. Vrchní soudy, které jsou odvolacími instancemi v nejzávažnějších a mediálně i nejsledovanějších kauzách, mají o svém novém vedení již téměř rozhodnuto. Do jejich čela míří zkušení justiční funkcionáři Luboš Dörfl a Václav Čapka.



Minulé pondělí se na půdě ministerstva spravedlnosti uskutečnilo jedno z nejsledovanějších justičních výběrových řízení posledních let. O funkci předsedy Vrchního soudu v Praze se utkaly dvě těžké váhy. Na jedné straně justiční matador a pravá ruka současného šéfa pražského vrchního soudu Jaroslava Bureše, místopředseda tamního trestního úseku Jan Sváček, na straně druhé Luboš Dörfl, šéf Krajského soudu v Ústí nad Labem. Byť šlo o jeden z nejlukrativnějších justičních postů, byli oba zmínění jedinými, kdo se přihlásil.



Zkušenosti ze severu

Resort spravedlnosti již v pondělí potvrdil, že ve výběrovém řízení byl úspěšnější představitel severočeské justice. Pětičlenná výběrová komise přidělila Dörflovi víc bodů než Sváčkovi.

V čem oba kandidáti vlastně soutěžili? Přihláška měla kromě životopisu obsahovat i písemně zpracovaný záměr, ve kterém měl kandidát představit konkrétní plány, priority a témata, jež by chtěl v roli předsedy instituce uvést v život. LN proto Dörfla požádaly, aby alespoň část plánů, kterými zaujal komisi, odtajnil.

„Domnívám se, že Vrchní soud v Praze je nutné budovat systematicky jako jednu z nejodbornějších právních institucí v republice. K tomuto cíli by měl předseda soudcům vytvářet ty nejlepší podmínky,“ uvedl dosavadní šéf ústecké justice.

Pohled do historie ukazuje, že Dörfl se velkých výzev nebojí. Když před pěti lety usedl do čela Krajského soudu v Ústí nad Labem, byla tamní justice častována jako „nejpomalejší“, a to i kvůli zátěžím v podobě spisů z minulosti či pro nedostatek soudců. Za jeho působení se severočeská justice značně revitalizovala, a to i zásluhou týmu místopředsedů soudu, který se Dörflovi podařilo seskládat. Soud v Ústí nad Labem by teď měl opustit dva roky před vypršením mandátu. Členové výběrové komise mu údajně nepoložili přímou otázku, jak hodlá zabezpečit, aby chod severočeské justice pokračoval i nadále hladce, přesto se k věci vyjádřil. „Domnívám se, že se nám po pěti letech podařilo skutečně vytvořit kvalitní a stabilní tým vedení krajského soudu, kdy odchod jednoho člověka neznamená změnu směru ani koncepce. Věřím, že to nemůže ovlivnit další směr ani vývoj Krajského soudu v Ústí nad Labem,“ uvedl Dörfl.

Současný šéf Vrchního soudu v Praze Jaroslav Bureš bude stát v čele instituce do ledna příštího roku. K tomu, aby jej mohl Dörfl plnohodnotně nahradit, zbývá už jen pár kroků. Ministryně Benešová byla s výsledkem výběrového řízení evidentně spokojená. „Pokud je vítězem výběrového řízení doktor Dörfl, nic nebrání navrhnout jej ke jmenování,“ vzkázala do médií. Teoreticky totiž není vyloučeno, že by mohla ministryně prezidentovi navrhnout, aby do funkce jmenoval i kandidáta, který skončil na druhém místě.

Podle zdrojů LN se však neočekává, že by Benešová nakonec nesla na Hrad Sváčkovo jméno. Jde sice o velmi zkušeného justičního funkcionáře, kterému se – když byl v čele Městského soudu v Praze – podařilo rozjet výstavbu velkolepého soudního areálu na pražských Míčánkách, utrpěl však na pověsti kvůli svým údajným nestandardním vazbám na pražského lobbistu Tomáše Hrdličku.

Sváček tak bude dalších šest let zastávat na vrchním soudu lukrativní pozici místopředsedy trestního úseku. Do té jej koncem roku jmenoval tehdejší šéf resortu spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO). Pro část justiční veřejnosti to bylo překvapením. „Problém je, že tím ministr na příštích sedm let jmenoval místopředsedu svému nástupci,“ uvedla tehdy Daniela Zemanová, prezidentka Soudcovské unie.

Změny nekončí

Zatímco výběrové řízení na šéfa pražského vrchního soudu bylo ostře sledováno, výběr šéfa Vrchního soudu v Olomouci proběhl bez větších vášní. Václav Čapka byl jediným kandidátem na funkci, kterou na konci září opustil Robert Gryga. Před výběrovou komisí Čapka uspěl a výběr stvrdil i prezident Miloš Zeman, který mu na slavnostním ceremoniálu předal jmenovací dekret.

Personální zemětřesení na tuzemských soudech tím však nekončí. Jak LN již dříve informovaly, v příštím roce se rošáda odehraje na krajských soudech. Začne brzy, v březnu totiž končí předseda Krajského soudu v Hradci Králové Jan Čipera, na podzim se pak budou hledat noví šéfové krajských soudů v Českých Budějovicích a v Plzni. Mandát také vyprší hlavě Městského soudu v Praze Liboru Vávrovi, o kterém se hovoří jako o možném kandidátovi na uvolněné místo patnáctého soudce Ústavního soudu. To je neobsazené již od letošního února, kdy talár ze zdravotních důvodů odevzdal Jan Musil. Na prázdný post prezident Zeman navrhl ústavního právníka Aleše Gerlocha, ten však na jaře neprošel hlasováním v Senátu. Od té doby žádné nové jméno Hrad nenavrhl.

Velká výměna v čele českých soudů pak bude završena na podzim 2021, kdy končí předseda Krajského soudu v Brně Milan Bořek.