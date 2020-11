SVJ se stávají novým terčem tunelářů. Dejte si pozor na změny stanov

PRAHA Způsob, jímž vlastníci bytů spravují v bytových domech své společné záležitosti, se od 1. července výrazně zjednodušil. Společenství vlastníků už nemusejí shánět notáře, pokud chtějí měnit své stanovy. To jim sice ušetří starosti i peníze, do čela společenství se ale mohou snadno dostat podvodníci, kteří získají přístup k penězům našetřených ve fondu oprav.

Situaci jim usnadňuje i koronavirus – kvůli protipandemickým opatřením mohou „esvéjéčka“ hlasovat i korespondenčně.

Stanovy jsou pro vlastníky bytů takovou malou ústavou. Řídí se podle nich každodenní chod společenství a rozpočítávají příspěvky na společné náklady v domě – výtah, světlo na chodbách anebo popelnice.

Notářů je na rozdíl od advokátů jen omezený počet. V Praze jich podle webu notářské komory sídlí 102. V Brně ale už jen 24, v Plzni 20, v Českých Budějovicích deset a v Liberci pouze pět. O to větší po nich bývala při změně stanov sháňka. Jejich úlohou bylo ověřovat totožnosti lidí, jichž se zápis týkal. Nejčastěji šlo o členy vedení bytových společenství – předsedu a místopředsedy výboru.



Pozor na bílé koně

Přítomnost hrozby podvodů potvrdila pro LN i jedna z firem, která se v hlavním městě zabývá správou bytových domů – SBD Praha. „S pokusy o podvodný zápis změny v orgánech bytových společenství jsme se setkali už v září a v říjnu. Bezprostřední souvislost s letní novelou občanského zákoníku, která společenstvím uvolnila režim pro změnu stanov, v tom ale nevidím. Případy, které jsme našim klientům pomáhali řešit, totiž nastaly u bytových společenství, která již stanovy pomocí notářského zápisu měnit nemusela,“ odepsal LN vedoucí právního oddělení SBD Praha Marek Letocha.

Podle něj se však ukázalo, že zřejmě nepůjde jen o ojedinělé pokusy. „Proto jsme všem klientům zaslali vysvětlení, v čem pokus o takový podvod spočívá, a informaci, že se jím zabývá policie. Šlo tedy o upozornění, varování a výzvu klientům k větší ostražitosti ohledně zápisů u rejstříkových soudů, včetně návodu, kde si mohou aktuální stav zápisu zkontrolovat,“ dodal Letocha.

K podvodným změnám ve stanovách bytových společenství nedochází jen proto, že je to od července bez notářských zápisů jednodušší. Podvodníci využívají i na jaře narychlo schválené proticovidové zákony. Ty právnickým osobám, mezi něž kromě firem patří i bytová společenství, umožňují hlasovat místo na valných hromadách a schůzích per rollam (korespondenčně – pozn. red.).

Aniž by se kvůli tomu bytoví vlastníci museli sejít, může touto cestou dojít ke změně stanov společenství anebo alespoň správcovské firmy, která se stará o jeho majetek. Cesta k penězům společenství se podvodníkům nejčastěji otvírá, jakmile se jim podaří dosavadní kolektivní orgán – výbor – nahradit jen jedním člověkem, dosazeným bílým koněm.

Podle Letochy SBD Praha společně s dalšími správcovskými firmami na tento problém již písemně upozornily ministerstva spravedlnosti a pro místní rozvoj, bankovní asociaci a také nejvýznamnější banky. „Od svých klientů zatím nemáme informaci, že by některý takový pokus o podvod byl úspěšný,“ uvedl pro LN.

Sledujte poštu

Pražský městský soud, který vede veřejný rejstřík, do něhož se zapisují všechny změny ve vedení bytových společenství sídlících na území hlavního města, však podle televize CNN Prima News prověřuje již nejméně 90 takových pokusů o změnu v jejich statutárních orgánech.

Společenství by proto měla sledovat svou poštu. Právě poštou soudy zasílají informace o změnách, které zapsaly do rejstříku. V případě, že má SVJ zřízenou datovou schránku, mělo by zvýšenou pozornost věnovat zprávám, které obdrží jejím prostřednictvím. Jakýkoli nesoulad by měla společenství oznámit soudu i policii.