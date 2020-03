Ústavní soudci mají stop stav. Všechny případy od středy dostane Pavel Šámal

Praha Jmenování Pavla Šámala (66) ústavním soudcem je od úterka pro advokáty, dokončující práce na ústavních stížnostech, příležitostí k taktizování. Pokud je Ústavnímu soudu neodešlou v úterý, ale až o přibližně osm dní později, ovlivní tím, aby je jako soudce zpravodaj nevyřizoval Pavel Šámal. A nehlasovali o nich ani soudci Josef Fiala a Jan Filip, kteří s ním zasedají v jednom senátu.

Od středy totiž všechny stížnosti, a to už i ty doručené Ústavnímu soudu v úterý, skončí pouze na Šámalově stole. Dokud jich nebude mít Šámal tolik, kolik jich jako nevyřízených průměrně připadá na každého z ostatních čtrnácti soudců, nedostane novou stížnost žádný ze zbylých soudců.

„Soudci Prof. JUDr. Pavlu Šámalovi, Ph.D. se přidělují počínaje dnem 4. března 2020 (nápad z předešlého dne) nové senátní a plenární věci za pozastavení nápadu ostatním soudcům, a to do doby, než takto přidělené senátní věci dosáhnou celkového počtu 90 věcí a plenární věci počtu 2 věcí,“ píše se v aktualizovaném rozvrhu práce ústavních soudců pro letošní rok, který Ústavní soud na svém webu zveřejnil v úterý odpoledne.



„Nevyřízených individuálních ústavních stížností připadá na soudce zhruba okolo dvaadevadesáti a plenárních věcí mezi dvěma až třemi,“ uvedl pro Lidovky.cz předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. A právě tolik nových případů by měl soudce Šámal do začátku obdržet. Podle statistiky, kterou Ústavní soud aktuálně zveřejnil na svém webu, u něj stěžovatelé loni podali 4172 stížností. To znamená mezi jedenácti a dvanácti denně, včetně sobot a nedělí. Počtu dvaadevadesáti vyřizovaných stížností a dvou plenárních případů by tak Šámal mohl dosáhnout už za osm dní, co budou všechny kauzy napadat pouze jemu.

Šámal už si vybral dvě asistentky

Na vyřizování dvaadevadesáti nových případů, které od středy začnou napadat na jeho stůl, nebude Šámal sám. Každý ústavní soudce má nárok na tři asistenty s právnickým vzděláním, kteří mu s celou agendou pomáhají. Může jich mít i víc. Rozdělit mezi ně ale může jen tolik peněz, kolik připadá na tři plné asistentské úvazky. Ústavní soud na svých stránkách prozatím zveřejnil dvě Šámalovy asistentky.

Michaela Štefková dříve působila jako asistentka soudců Nejvyššího soudu Jiřího Pácala a Danuše Novotné, kteří rozhodují trestní případy. Druhá Šámalova asistentka Renata Rázková v minulosti pracovala jako asistentka tří ústavních soudců - Antonína Procházky, Jana Musila a nejnověji Radovana Suchánka. Právě od něj nyní přechází k Pavlu Šámalovi. Je autorkou publikace Dějiny právní filozofie.