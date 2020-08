Volba ochránce dat: o praxi Jiřího Kauckého se toho stále mnoho neví

Praha U volební komise Senátu leží od pondělí další podklady, jimiž ji chce senátor Martin Červíček (ODS) přesvědčit, že Jiří Kaucký, jehož navrhuje na nového předsedu Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), má za sebou nejméně pět let praxe v agendě ochrany osobních údajů nebo lidských práv.

Právě tak dlouhé a úzce specializované zkušenosti vyžaduje po kandidátu na předsedu ÚOOÚ zákon.



Původní Červíčkovy podklady volební komisi k posouzení Kauckého praxe nestačily. Na konci července si proto vyžádala jejich doplnění. Rozhodování, zda Kauckého do klání o předsednické křeslo ÚOOÚ pustit, či nikoliv, volební komisi neusnadňuje ani stanovisko senátního legislativního odboru, které si nechal zpracovat její předseda Jaroslav Větrovský (za ANO). Co se požadovanou zákonnou praxí myslí a zda ji kandidát na předsedu ÚOOÚ splňuje, si totiž podle závěrů tohoto stanoviska mají posoudit sami senátoři.

Kaucký je celoživotní kariérní úředník. Na konci 90. let, hned po absolvování právnické fakulty, nastoupil na ministerstvo vnitra (MV). Vedl tam legislativu, podílel se na vypracování služebního zákona a posledních pět let až do letoška tam byl státním tajemníkem.

Právě Kauckého legislativní činnost a také jeho členství v několika radách vlády a v etické komisi při Úřadu vlády považoval šéf senátorského klubu ODS Červíček pro Kauckého praxi v ochraně osobních údajů nebo lidských práv původně za dostatečné. Na to, že taková Kauckého praxe je ale příliš obecná a ne tak specializovaná, jak požaduje zákon, upozornily v červenci jako první LN. O Kauckého nominaci se pak začaly zajímat i nevládní organizace.



Volební komise Senátu, jež ověřuje, zda ti, o nichž se v Senátu hlasuje, splňují podmínky volitelnosti, se po prostudování prvotních Červíčkem předložených podkladů na konci července jednohlasně usnesla, že je Červíček musí doplnit. Učinil tak v toto pondělí. V poslední den lhůty.



„Požadované materiály byly doplněny a pokud dovolíte, nechme to bez dalších komentářů posoudit nejdříve volební komisi,“ odepsal Červíček LN, když jej požádaly o několik příkladů, jimiž splnění Kauckého praxe v jedné, druhé či obou zákonem požadovaných agendách dodatečně doložil. Sdílný nebyl ani sám Kaucký. „Nyní je na volební komisi, aby posoudila, zda doplňující podklady považuje za dostatečné. Nepovažuji za vhodné to komentovat,“ odepsal LN.



„Je to velmi objemné. Doplněný materiál má 12 stran a přílohy k němu několik dalších desítek,“ řekl LN člen volební komise. Bližší však být nechtěl.



Z evropského nařízení o GDPR (čl. 53 odst. 1) vyplývá, že proces, jímž parlamenty členských zemí EU volí členy úřadů dohlížejících na nakládání s osobními údaji (v případě ČR jde o ÚOOÚ – pozn. red.), musí být transparentní. Informace, čím konkrétně Červíček Kauckého praxi volební komisi Senátu doložil, tím spíše, jde-li o několik desítek listů, by proto s dostatečným předstihem před středeční volbou nového šéfa ÚOOÚ měly být dostupné i senátorům mimo volební komisi. Ta se ale sejde v úterý odpoledne, jen den před samotnou volbou.

„Ve volební komisi má svého zástupce každá senátorská frakce. A pak už je to jen o zájmu ostatních senátorů, zda před volbou přijdou do podkladů nahlédnout. V úvodu zasedání volební komise navíc rozhodneme, zda připustíme přítomnost médií,“ řekl LN k transparentnosti volby nového šéfa ÚOOÚ předseda senátní volební komise Větrovský.



Pochybnosti o praxi

Zájem nevládních organizací o volbu nového předsedy ÚOOÚ neutichá. Vyjadřují se především k tomu, zda kandidáti do čela úřadu mají mít v agendě ochrany osobních údajů nebo lidských práv praxi spíše soustavnou či jen příležitostnou. Pochybnosti o praxi nepanují u druhého kandidáta do čela ÚOOÚ, jímž je Josef Prokeš. V úřadu pracuje bezmála 18 let a senátoři ho loni jeho místopředsedou zvolili 55 hlasy. To je dokonce o jeden hlas víc, než kolik v Senátu činí ústavní většina. Šestačtyřicetiletého Prokeše na předsedu úřadu nominuje senátor Michael Canov (Starostové za Liberecký kraj).



„Musí za sebou mít soustavnou praxi zahrnující bohatou zkušenost s intenzivní praktickou činností plně soustředěnou právě na oblast ochrany osobních údajů. Oblast lidských práv by měla být jen doplňující. Za nepřijatelné bychom považovali uznávat za tuto praxi pouhé ad hoc setkávání s těmito oblastmi v rámci jiné rutinní agendy. To by pak bylo příště možné dovozovat, že zákonem stanovené podmínky splní prakticky každý, kdo se pohybuje ve veřejné správě a zákonná úprava podmínek by ztrácela smysl. Umožnila by totiž pokračovat v neblahé praxi politického volení dosavadních inspektorů úřadu, z nichž někteří tyto funkce získali jako stranickou trafiku,“ uvedla pro LN ředitelka nadace Otevřená společnost Marta Smolíková, čímž naráží na skutečnost, že druhým předsedou v historii ÚOOÚ byl po dvě funkční období bývalý politik ODS Igor Němec.



A právě Kauckého členství v etické komisi při Úřadu vlády, jímž senátor Červíček od začátku argumentuje, představuje jen vedlejší Kauckého činnost vykonávanou na dohodu o pracovní činnosti za 17 tisíc korun měsíčně. Kauckého hlavní činností je práce na MV, jež se navíc v posledních pěti letech, co byl na vnitru státním tajemníkem, omezovala výhradně na personální otázky.

„Etická komise se schází jednou měsíčně. Počet případů, o nichž rozhodujeme, bývá různý. V porovnání s předchozími lety jich ale spíše ubývá,“ řekl LN Petr Pithart, jenž v této komisi společně s Kauckým a dalšími sedmi lidmi (deváté místo obsazované prezidentem republiky je aktuálně prázdné – pozn. red.) rozhoduje, komu přiznat postavení odbojáře proti komunismu.



Další obecné materiály

„I z důvodové zprávy (k zákonu o zpracování osobních údajů – pozn. red.) je zřejmé, že má jít o primární pracovní náplň. Jako příklad praxe v oblasti ochrany lidských práv důvodová zpráva uvádí povolání soudce a v oblasti ochrany osobních údajů povolání pověřence. V obou případech jde o oblasti, jimž se dotyčný věnuje primárně a jsou tedy nedílnou součástí jeho pracovní náplně, řekněme na denní bázi. Nedomnívám se, že to lze splnit obecně tím, že se kandidát věnuje právu. To by totiž zákonodárce jistě nevolil takto konkrétní formulaci, ale spíše by hovořil jen o praxi v právu,“ myslí si o praxi kandidátů na šéfa ÚOOÚ Jan Vobořil z nevládní organizace Iuridicum Remedium.



K závěrům Otevřené společnosti a Iuridica Remedia se přiklání i Lukáš Kraus z nevládní organizace Rekonstrukce státu: „Mělo by jít o výlučnou, specializovanou a soustavnou činnost v jedné z těchto oblastí. Jen těžko může být za praxi považováno, pokud se někdo v rámci své běžné agendy příležitostně setkává s ochranou osobních údajů či lidských práv,“ přiklání se k závěrům Otevřené společnosti a Iuridica Remedia Lukáš Kraus z nevládní organizace Rekonstrukce státu.



Rozpaky nad obsahem v tomto týdnu doplněných listin o Kauckého praxi se netají jeden z jejích členů. „I ty doplněné materiály jsou podle mne stále stejně obecné jako ty první. Jen jich je víc. Já prostě stále nemám dost podkladů k tomu, abych se rozhodl, zda panu Kauckému umožnit na předsedu ÚOOÚ kandidovat, ale ani k tomu ho z této volby vyřadit. Rozhodování volební komise bude velmi těžké a každé její rozhodnutí bude špatné,“ řekl k tomu LN.