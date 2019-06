Vše o insolvenci: Konečně odpadne nejistota. I pro podnikatele nově platí nezabavitelné minimum

PRAHA Advokátní kancelář ŽIŽLAVSKÝ připravila pro čtenáře LN insolvenční seriál, v němž prakticky mapuje problematiku spojenou s dluhy.

Doposud probíhalo oddlužení fyzických osob - podnikatelů velmi nejednotně. Vyprofilovaly se cca čtyři hlavní proudy přístupu soudců. Modelový podnikatel s měsíční tržbou ve výši 40 tisíc korun, měsíčními výdaji ve výši 24 tisíc korun a třemi vyživovacími povinnostmi (manžel(ka) a dvě děti) dosud v rámci svého oddlužení uhradil věřitelům naprosto rozdílné částky podle toho, u kterého soudu, či dokonce soudce se oddlužoval.



V prvním možném případě jeho věřitelé dostali měsíčně 2 397 korun, protože soudce počítal s podnikatelovou tržbou po odečtení výdajů a ponechal mu nezabavitelnou částku jako u spotřebitelů. Ve druhém případě dostali věřitelé měsíčně 22 911 korun, protože soudce počítal s hrubou tržbou (bez odečtení výdajů) a neponechal žádnou nezabavitelnou částku. Takový podnikatel se dostal i v insolvenci do ztráty a jeho rodině hrozila smrt hladem. Ve třetím případě dostali věřitelé měsíčně 8 511 korun, protože soudce srážel z tržby po odečtení výdajů, avšak neponechal žádnou nezabavitelnou částku. Podnikateli ovšem zbylo 6 400 korun z tržeb na přežití rodiny o chlebě a vodě. V posledním případě dostali věřitelé měsíčně 9 063 korun, protože soudce počítal s hrubou tržbou (bez odečtení výdajů), ale ponechal nezabavitelnou částku, ze které bylo možné uhradit i část výdajů a pro obživu rodiny zbylo 5 849 korun. Jistě uznáte, že současný chaos není dobrý pro dlužníky, ani věřitele.



Novela na to reaguje a přichází od června s novou definicí splátkového kalendáře fyzické osoby – podnikatele. Tomu nově ukládá povinnost splácet věřitelům měsíčně z příjmů z podnikání (nikoliv čisté mzdy) a konstruuje tzv. zálohovou splátku na budoucí příjmy z podnikání. Ta se určí z jedné dvanáctiny zjištěného zisku dlužníka za poslední zdaňovací období a vypočte se ve výši, v jaké mohou být při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky. Již dnes soudci pracují s jakousi vratnou zúčtovatelnou zálohovou splátkou, což však činí potíže. Peníze již jednou rozdělené věřitelům lze jen těžko vracet dlužníkovi.

Novela to řeší konstrukcí tzv. referenční srážky určené ke konci každého zdaňovacího období na základě dlužníkova účetnictví či daňové evidence, přiznání k dani z příjmů, či výpisů z účtů. Určovatelem referenční splátky je insolvenční správce. Je-li součet zálohových splátek zaplacených dlužníkem za dané zdaňovací období nižší než referenční srážky, dlužník doplácí vzniklý nedoplatek. Pokud dlužník na zálohách uhradil více, může mu soud do budoucna stanovit jinou výši zálohové splátky (k vrácení již uhrazeného nedochází). Jako pomůcku při absenci údajů o příjmech a výdajích lze pro určení zálohové splátky použít i měsíční průměrnou mzdu v národním hospodářství. A teď to hlavní: nově i podnikatelům bude ponechána nezabavitelná částka, jako je tomu u spotřebitelů. Zákon dokonce myslí i na situaci, kdy bude mít podnikatel jiné než podnikatelské příjmy (mzda, důchod). V takovém případě se nezabavitelná částka vypočte z toho z příjmů, který má pravidelnější povahu.