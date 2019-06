Vše o insolvenci: Pro úspěšné oddlužení bude klíčová co nejlépe placená práce

PRAHA Advokátní kancelář ŽIŽLAVSKÝ připravila pro čtenáře LN insolvenční seriál, v němž prakticky mapuje problematiku spojenou s dluhy.

Insolvenční správce v oddlužení kontroluje, zda dlužník plní zákonem uložené povinnosti. Novou hlavní povinností dlužníka bude vynaložení veškerého spravedlivě po něm požadovatelného úsilí k plnému uspokojení věřitelů. Co si pod tímto pojmem představit? Zákon bližší definici neposkytuje, tudíž bude vše na uvážení soudů.



V rámci odborné debaty se však již rýsuje jakýsi základní koncept. Vychází se z toho, že dlužník by si měl vždy opatřit co nejlépe placené místo, které odpovídá jeho kvalifikaci. Neměl by tedy vykonávat hůře placenou (byť pro něj pohodlnější) práci. V případě ztráty zaměstnání by měl využít veškerých dostupných nabídek úřadu práce. Pokud se naskytne lépe placená práce, pak by ji neměl ignorovat. Insolvenční správci budou sledovat podmínky na místním trhu práce a v případě, že dlužník bude zjevně vykonávat práci nedostatečně ohodnocenou, upozorní na to dlužníka i soud. Pokud se dlužník nebude doporučeními insolvenčního správce řídit, riskuje, že na konci oddlužení mu soud dluhy neodpustí.

A jak je to s majetkem dlužníka v oddlužení? Pokud vlastnil majetek vyšší hodnoty, než kolik byl schopen vydělat za 5 let, oddlužení se realizovalo tzv. zpeněžením majetkové podstaty (majetku). Pokud tomu bylo naopak, proběhl tzv. splátkový kalendář. Dlužník splácel věřitelům po dobu 5 let ze svých příjmů vše nad rámec tzv. nezabavitelné částky (obdobně jako v exekuci pro přednostní pohledávky). Nově bude splátkový kalendář možný pouze v kombinaci se zpeněžením majetku a čistý prodej majetkové podstaty se bude konat pouze na přání věřitelů. Ani v jednom případě ovšem není možné dlužníkovi prodat majetek, který nabyl až v době trvání oddlužení. Pokud si tedy dlužník koupí během oddlužení novou televizi, tak mu ji insolvenční správce nemůže prodat. Pokud by se však jednalo o majetek z doby před insolvencí, ten zpeněžení podléhá. Nikdy se však neprodává obvyklé vybavení domácnosti a osobní věci (např. nábytek, vařič, lednička, pračka, studijní literatura, dětské hračky, snubní prsteny apod.). Drtivou většinu věcí, které vlastní dlužníci v oddlužení lze směle označit právě za obvyklé vybavení domácnosti, které prodeji nepodléhá.

Výjimkou mohou být např. umělecké díla, drahá auta, starožitnosti apod. Takový majetek bude nově insolvenční správce prodávat i v případě oddlužení splátkovým kalendářem (pokud výnos bude vyšší než náklady prodeje). Dále je chráněno před i prodejem obydlí dlužníka, pokud jeho hodnota nepřesahuje obvyklou hodnotu obydlí v místě, stanovenou vyhláškou.

Další důvod, proč se hned s 1. červnem vyplatí podat návrh na oddlužení, je zvýšení nezabavitelné částky, stanovené vládním nařízením. Dnes nezabavitelná částka u dlužníka bez vyživovaných osob roste maximálně na 9 644 korun při cca 16 100 korun čistého měsíčně. Pak se i přes rostoucí příjem zastaví. Od června poroste až na 12 857 korun při cca 25 800 korun čistého měsíčně. Takže dlužníkům zbude více peněz a také budou motivováni více vydělávat pro věřitele i státní kasu.