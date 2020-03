Vydědění potomka má svá úskalí. Nelze učinit, pokud rodič o dítě sám neprojevoval zájem

PRAVIDLA VYDĚDĚNÍ Nepominutelnými dědici jsou děti zůstavitele, a nedědí-li, pak jsou jimi jejich potomci. Nezletilý musí dostat alespoň tolik, kolik činí tři čtvrtiny zákonného dědického podílu, zletilý alespoň jeho čtvrtinu. Ze zákonných důvodů lze nepominutelného dědice vyděděním z jeho práva na povinný díl vyloučit anebo jej v jeho právu zkrátit.

ZŮSTAVITEL MŮŽE VYDĚDIT NEPOMINUTELNÉHO DĚDICE, KTERÝ: ■ mu neposkytl potřebnou pomoc v nouzi ■ o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl ■ byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze ■ trvale vede nezřízený život. ■ Pro pořízení, změnu či zrušení prohlášení o vydědění platí stejná pravidla jako u závěti. Závěť i prohlášení o vydědění notáři doporučují zahrnout do jedné listiny. ■ Vydědit lze i nepominutelného dědice, který je tak zadlužen nebo si počíná tak marnotratně, že je obava, že se pro jeho potomky nezachová povinný díl. Učinit to však může jen tak, že tento jeho povinný díl zůstaví dětem tohoto nepominutelného dědice, popřípadě, není-li jich, jejich potomkům. ■ Přežije-li vyděděný potomek zůstavitele, nedědí ani potomci vyděděného potomka, ledaže zůstavitel projeví jinou vůli. Nedožije-li se vyděděný potomek smrti zůstavitele, jeho potomci dědí, vyjma těch, kteří jsou vyloučeni z práva dědického