Zájem o rychlou přepravu je enormní. Zákonem roku se stal záměr podporující výstavbu dálnic

PRAHA Koncem minulého týdne byl vyhlášen desátý ročník ankety Zákon roku. Anketu vyhrál záměr urychlit výstavbu základní infrastruktury v Česku. Změna zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury porazila evropský balíček oběhového hospodářství a zákon o ochranných známkách.

V anketě, kterou od roku 2010 organizuje společnost Deloitte Legal, vybíraly stovky podnikatelů ze tří nominovaných nejlepší právní předpis, soubor zákonů nebo legislativní počin, který má pozitivní dopad na podnikání v Česku. Záštitu ankety opět převzaly Hospodářská komora ČR a Česká advokátní komora. V nominační radě zasedly dvě desítky autorit z různých oblastí nejen podnikání.



„Podle výsledků Zákona roku 2018 je volání českých podnikatelů po rychlejším a transparentnějším stavebních řízení skutečně enormní. Za deset let fungování Zákona roku snad nikdy nezvítězila nominace s tak velkým odstupem jako letos. Přál bych si, aby zákon vítězné nominace, na kterém jsme toto volání podnikatelů zformulovali, přinesl zlepšení. Bude jistě předmětem ještě mnoha dalších posuzování, co je příčinou současného stavu a kudy vede cesta k naplnění tohoto enormního volání českého byznysu,“ říká Tomáš Babáček, předseda Nominační rady Zákon roku a partner Deloitte Legal.

Autory vítězné novely je 17 poslanců. Novela má zkrátit proces povolování nejvýznamnějších staveb dopravní infrastruktury, zejména dálnic a železnic. Novela zavádí fikci souhlasu pro vydání závazného stanoviska. Dále zavádí institut předběžného uvedení v držbu, který urychluje vyvlastňovací řízení u významných dopravních staveb. Protože k urychlení došlo omezením práv účastníků řízení, zákon bude ještě zkoumat Ústavní soud. „Pomalá výstavba těchto strategických staveb je problém, který podnikatele skutečně trápí. V této chvíli se připravuje další vládní novela tohoto zákona, která je ještě ambicióznější. V případě jejího přijetí lze očekávat velmi pozitivní dopady na podnikatelskou veřejnost,“ říká Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR.

V anketě byla vůbec poprvé zavedena nová kategorie Vykřičník, ve které se hledá zákon, na jehož projednání se dlouho čeká, nebo naopak existuje v české legislativě zbytečně a měl by se zrušit. Hlasující nejčastěji upozorňovali na to, že RIA se nyní v Česku zpracovává jen pro zlomek přijímaných právních předpisů a navíc v kolísající kvalitě, dále na to, že součástí všech důvodových zpráv by měl být přehledný seznam nových povinností, ale například i na to, že uzákonění hromadných žalob je nebezpečné, a že aktuální návrh legislativy předbíhá teprve připravovanou evropskou legislativu.