Že se zaleknu demonstrantů? To mě špatně znají, říká Benešová

PRAHA Chci, aby věci nabraly spád. Už jsem požádala úředníky na ministerstvu, aby zrušili dovolené. Sama budu odříkat dovolenou, kterou mám zaplacenou, říká v rozhovoru krátce po svém jmenování nová ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

Marie Benešová (71) působila jako advokátka a nejvyšší státní žalobkyně. V září 2005 byla z postu odvolána na žádost ministra spravedlnosti Pavla Němce (US-DEU). Panovala mezi nimi řada sporů. V prosinci 2007 Benešová jako stínová ministryně spravedlnosti ČSSD označila tehdejší nejvyšší státní zástupkyni Renatu Veseckou, exministra spravedlnosti Němce či místopředsedu Nejvyššího soudu Pavla Kučeru za „justiční mafii“. Poté, co přijala funkci ministryně spravedlnosti v Rusnokově vládě, chtěl tehdejší šéf ČSSD Bohuslav Sobotka, aby odešla ze strany, což odmítla. Odchod z politiky ohlásila v roce 2017.



LN: Co jste si pomyslela, když jste viděla záběr naplněného Staroměstského náměstí, kde několik tisíc lidí protestovalo proti vašemu jmenování?

Protesty jsou symptom doby. Máme demokracii, takže lidé protestovat mohou, ale abych na to reagovala tak, že do funkce nepůjdu, to mě špatně znají. Opak je pravda. Rozhodně jsem se nepolekala.

LN: Protestu se zúčastnili hned dva expremiéři – Bohuslav Sobotka i Mirek Topolánek. Co se vám honilo hlavou, když jste je tam viděla?

Topolánka jsem neviděla. Zahlédla jsem tam pana Sobotku. Poslali mi jeho fotografii bývalí kolegové ze sociální demokracie jako perličku na mobil. Třeba se šel podívat, jak dobře je to zorganizované. Možná to šel zkontrolovat.

LN: Nastupujete do funkce za situace, kdy premiérovi Andreji Babišovi hrozí žaloba v kauze Čapí hnízdo. Ačkoli to není v pravomoci ministra spravedlnosti, panuje přesvědčení, že mu můžete jít na ruku. V sázce je povědomí o spravedlnosti a principu padni komu padni. Co byste vzkázala lidem, kteří se toho obávají?Nemají se čeho obávat. Ministr nemá co zasahovat do živých kauz. Ministr je navíc pod těžkým drobnohledem. Nedovolila jsem si to nikdy v minulosti. Nedovolila jsem si to ani jako advokát. Nevyužívala jsem žádných styků ani kontaktů. V současnosti mám stížnosti na Ústavním soudu. V životě by mě nenapadlo se dotazovat, kdy to přijde na řadu, nebo zjišťovat nějaké podrobnosti. Do kauzy nemohu mluvit ani ji důkazně znát. To si musí posoudit státní zástupci, kteří nesou odpovědnost za kvalitu dozoru i dohledu.

LN: Ministr ale může podávat například stížnosti pro porušení zákona...

To je ale až v poslední fázi. Nejprve to musí projít všemi stupni. Musí se rozhodnout, jestli bude, nebo nebude žaloba. Existuje mnoho možností, co se s tím může stát. Nepředjímám, jak to dopadne.

LN: Část kritiky se točí kolem možných personálních změn mezi žalobci. Ty jste spolu s premiérem sice dementovali, ale rošády se vrátí do hry, pokud budete prosazovat novelu zákona o státním zastupitelství, která by díky přechodným ustanovením znamenala konec současných šéfů soustavy. Nepůjde tedy o zadní vrátka, jak se zbavit pro mnohé nepohodlných státních zástupců?

Zákon o státním zastupitelství je uveden ve vládním prohlášení jako priorita. Řeší se to už mnoho let. Dokonce si pamatuji, že ještě jako nejvyšší státní zástupkyně jsem poukazovala na to, že český nejvyšší státní zástupce je poslední relikvie Evropy, protože může kdykoli skončit. Kdykoli může být odvolán. Pamatuji si, že tehdy byly poslankyněmi Eva Dundáčková a Vlasta Parkanová, jež předsedala ústavně-právnímu výboru. Tam už jsme to řešily. Snažily jsme se zavést funkční období a důvody pro odvolání nejvyššího státního zástupce. Tehdy to padlo pod stůl. Řešila jsem to i v rámci Rusnokovy vlády. Předložila jsem novelu zákona o státním zastupitelství. Dokonce jsem si na ministerstvo vzala stážistu z řad státních zástupců, který legislativu výborně ovládá. Ten se státními zástupci vše komunikoval. Po zapracování připomínek jsem to předložila na posledním zasedání Rusnokovy vlády. Bylo to v souladu s požadavky Unie státních zástupců. Jenomže to Rusnok už nechtěl projednávat. Po mně přišla profesorka Helena Válková, která novelu neadoptovala. Začala pracovat na novém zákoně, ale ani ten nebyl úspěšný. Totéž bylo za ministra Roberta Pelikána.

LN: Myslíte si, že budete ministryně spravedlnosti, která novelu prosadí?

Zákon o státním zastupitelství byl připraven i Janem Kněžínkem. Já ho převezmu a samozřejmě si státní zástupce pozvu, jestli s tím mají nějaký problém. Všimla jsem si, že navrhované funkční období pro vedoucí státní zástupce je sedm let jako u předsedů soudů. Přála bych si, aby obě povolání byla prostupná, jak to je všude v Evropě. Můžete jít dělat ze státního zástupce soudce a naopak. Mělo by to proto být sjednocené. Všech se zeptám, jak se jim to líbí.

LN: Jakou délku funkčního období považujete za ideální?

To může být různé. Může to být mezi pěti až deseti lety. Víc než deset let bych nedoporučovala, protože by šlo o velkou anomálii.

LN: Chcete, aby se nový systém funkčních období zavedl v jednu chvíli, anebo by mělo vše naběhnout postupně, aby nedošlo k obměně klíčových státních zástupců naráz?

O tom budeme také diskutovat. Nevím, jak je to v návrhu nastaveno. Novináři stále spekulují, že bych na tom mohla vypudit nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Jednou mu ale funkční období stejně skončí. Nebude to mít do smrti. Budeme se státními zástupci tuto záležitost probírat. Musí na tom být shoda.

LN: Už jste si domluvila s Pavlem Zemanem schůzku?

Nespěchejte. V úterý (pozn. 30. 4.) jsem si převzala ministerstvo. Ve čtvrtek jdu do Senátu obhajovat zákony svého předchůdce. Mám jich tam celkem pět, takže mám co dělat, abych se s tím seznámila. Jsou i další věci, které spěchají. Musíme zde nastavit určitá pravidla. Požádala jsem úředníky na ministerstvu, aby zrušili dovolené. Sama budu odříkat dovolenou, kterou mám zaplacenou. Chci, aby věci nabraly spád. Aby se legislativa, která je připravená, posunula vpřed. Věřím, že se to podaří. Jan Kněžínek je skvělý legislativec. Zůstává v legislativní radě vlády. Určitě najdeme shodu.

LN: Po oznámení vaší nominace jste řekla, že se chcete zasadit o boj proti korupci. Zmínila jste také nesplněná doporučení skupiny GRECO Rady Evropy. Mezi nimi je právě změna jmenování a odvolání šéfžalobce a vedoucích státních zástupců. Je to tedy vaše priorita?

Je to v programovém prohlášení. Je tam i termín. Tuším, že pan Kněžínek to chtěl předložit v létě. Jde ale o zkrácený termín. Původně to bylo do konce roku. Když zatopíme pod kotli, mohlo by se to stihnout v létě. Podle mne se na zákonu o státním zastupitelství najde shoda.

LN: Jak byste chtěla v zákoně ošetřit důvody pro odvolávání nejvyššího státního zástupce?

Pane redaktore, problém je v jedné věci. Když jsem dělala zákon pro Rusnokovu vládu, panu nejvyššímu státnímu zástupci se to líbilo, protože měl tři roky za sebou a další před sebou. Teď má už více odslouženo, tak cítí, že se blíží hranice, a je znepokojen. V tom tkví podstata.

LN: Druhou početnou skupinu doporučení tvoří soudci a jejich profesní věci. V meziresortu je novela zákona o soudech a soudcích, kterou předložil pan Kněžínek. Obsahuje centralizovaný systém výběru soudců. Podporujete to? Ptám se na to, protože zaznívá kritika z řad opozice.

Pro mě to bylo překvapení, že to zdědím a budu mít ještě tuto povinnost. Když děláte advokacii, nesledujete věci, které nesouvisejí s vaší kariérou.

Státní zástupce jsem samozřejmě sledovala, protože jsem u nich začínala. Soudce jsem tolik nepozorovala. Byla jsem překvapená, kolik se toho bude měnit. Vyslechnu si samozřejmě názory soudců i opozice. Kdo s tím nesouhlasí?

LN: Například předseda ústavně-právního výboru Marek Benda poukazuje na to, že se na jedné adrese budou vybírat soudci pro celé Česko.

Musím se na ten mechanismus podívat. S Markem Bendou jsem ale v minulosti běžně jednala. Seděli jsme spolu ve výboru. Nemám s ním problém. Věřím, že se domluvíme.

LN: Letos vyprší mandát šéfovi Vrchního soudu v Olomouci Robertu Grygovi a v lednu 2020 skončí Jaroslav Bureš na Vrchním soudu v Praze. Následují změny u několika krajských soudů. Jak budete vybírat osobnosti do nejvyšších justičních funkcí?

Výměna by proběhla stejně, i kdyby tu seděl někdo jiný. Berte to jako technickou záležitost, kterou budu muset vyřešit. Pokud vím, pan Jaroslav Bureš odchází na venkov, jak jsem se v tisku dočetla. Ten zřejmě sám vypadne ze hry. Možná se přihlásí někdo z místopředsedů soudu. Uvidíme.

LN: Co kdyby se o místo přihlásil místopředseda soudu Jan Sváček, o kterém se nyní spekuluje?

Tak bude ve hře jako každý jiný.

LN: Na tiskové konferenci po vašem jmenování jste v reakci na dotaz ke studii o účelově vyrobených stíháních včetně Čapího hnízda zmínila kauzy Beretta a Neograph. Jde podle vás o ojedinělý jev, anebo se má mít veřejnost na pozoru? Mimochodem, mezi protestujícími na Staroměstském náměstí byl i exprimátor Bohuslav Svoboda, který byl stíhán v kauze Opencard, jež byla také považovaná za účelové trestní řízení.

Viděla jsem to in natura, kdy v kauze Beretta policejní důstojník sepsal „cinknuté“ usnesení o zahájení trestního stíhání, dal to do systému a státní zástupkyně to odklepla. Oba jsou dnes stíhaní. Těžko mi tedy bude někdo vysvětlovat, že to možné není.

Pak je tu také skončená kauza Neograph, kde to popisuje v odůvodnění soudce, co to rozhodoval. Existuje také množství zproštěných kauz, které se spustily s obrovským humbukem. Pořád je mi zazlívané, že jsem nehlasovala pro vydání Andreje Babiše. Nehlasovala jsem však ani pro vydání poslankyně Zuzany Kailové. Vzpomeňte na její kauzu s vítáním občánků. Usnesení o zahájení jejího stíhání jsem viděla. Vzala jsem si tehdy ve sněmovně slovo a skutečně jsem to nazvala literárním průjmem. Všichni se chytali za hlavu. Ale tak to dopadlo a první parta je už v případu zproštěná.

LN: Avizovala jste, že budete chtít analýzu výsledků práce obou vrchních státních zastupitelství. Co konkrétně budete chtít vědět?

Dělá se to kvůli novele trestního řádu. Mám kratší období, tak to asi nestihnu. Uvažuji ale o komplexní změně systému. Čtyři stupně justice od okresu přes kraje po vrchní a nejvyšší soudy a státní zastupitelství jsou pro tak malou zemi, jako je Česko, moc. Vše se přitom odvíjí od trestního řádu. Dnes máme specialisty i na krajských státních zastupitelstvích. V době, kdy jsem byla nejvyšší státní zástupkyní, specialisty jsme neměli. Byla o ně nouze. Museli jsme je vychovat, vycvičit a poslat na stáže. Pak začali rozplétat první kauzy. Dnes už máme státní zástupce i soudce proškolené. Specializace v rámci odboru závažné hospodářské a finanční kriminality proto nemusí viset na vrchních státních zastupitelstvích. Zvažuji změnu.

LN: Už jste o tom s někým mluvila?

Hodně jsem o tom diskutovala s kolegy advokáty, státními zástupci i soudci. Břemeno specializace by možná bylo lepší přenést na kraje.

LN: Tím byste ale zrušila vrchní státní zastupitelství.

Kdybychom přistoupili na třístupňovou soustavu, tak by vrchní státní zastupitelství šla ze hry. Muselo by to být jednotné a s tím by se zrušily i vrchní soudy. Nemůžete mít někde vrchní státní zastupitelství a nemít soudy. Nejde to ani obráceně. Je to moje předběžná úvaha. Diskutovala jsem to. V úterý jsem se o tom bavila s panem předsedou České advokátní komory Vladimírem Jirouskem. Byla by to revoluční záležitost. Bylo by to ale pro mého nástupce, který to musí zvážit. Na ministerstvu spravedlnosti pracuje komise k novele trestního řádu. Budu se zajímat o jejich názor. Ctím většinu a třeba mi to neprojde. Třeba mi odborníci řeknou, že je to předčasné.

LN: Co přesně by měla obsahovat analýza, kterou chcete po vrchních státních zástupcích?

Jak jsou úspěšná jejich státní zastupitelství. Taková analýza nebyla nikdy udělaná. Kolik věcí měli, které úspěšně odstíhali, kolik věcí odstíhali neúspěšně, jak se to projevilo dál, jaké měli problémy s délkou řízení.

LN: Změna, o které chcete diskutovat, by fakticky znamenala zrušení míst čtyř klíčových justičních funkcionářů, ať už jde o Lenku Bradáčovou, Ivo Ištvana, nebo předsedy obou vrchních soudů…

Třeba se neztratí a povýší. Někteří mohou jít do Brna na Nejvyšší státní zastupitelství, kterému přibudou pravomoci. Ti lidé se neztratí. Jak jsem ale řekla, na takovou revoluční změnu budu kromě zmiňované zevrubné analýzy, která mimochodem nikdy nebyla udělána, určitě chtít znát většinový názor, který pak budu ctít.

LN: Státní zástupci jsou v mnohém odkázaní na práci policie. Opakovaně si stěžují, že jim chybí efektivnější vyhledávání nových kauz. Jak se díváte na fungování Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ), kterou jste při policejní reorganizaci kritizovala? Budete chtít o efektivitě policie jednat s ministrem vnitra a policejním prezidentem?

V úterý jsme se na Hradě s ministrem vnitra Janem Hamáčkem domluvili, že se sejdeme. Budeme všechny tyto věci diskutovat. Ostatně řešilo se to i v Lánech, kde jsem to opakovaně kritizovala. Policejní prezident Jan Švejdar už v tisku ohlásil, že bude reorganizaci předělávat. Nevím, jaké má nápady. To si vyříkáme, protože změny nejde dělat bez názoru státních zástupců a ministerstva spravedlnosti.

LN: Máte tedy už domluvenou schůzku?

Pan ministr mi řekl, že mi zavolá. Ozve se, protože má nyní nějaký jiný pracovní program. Uvítám schůzku určitě i s panem policejním prezidentem. Jistě přijde s nějakou invencí.

LN: Jste považovaná za člověka blízkého Miloši Zemanovi. Prezident se netají ambicemi vstupovat do justice. Posílal i svého kancléře, aby lobboval u nejvyšších a ústavních soudců za jeho zájmy. Co byste řekla panu Mynářovi, kdyby za vámi s něčím podobným přišel?

To vůbec nehrozí. Pan kancléř má jistě rozpoznávací schopnosti. Hodně bych se divila, kdyby skutečně zavolal.

LN: Dokázala byste odolat i v tak citlivé věci, jako je vydávání ke stíhání do zahraničí? Ptám se na to, protože jste osobně zažila kauzu katarského prince a veřejnost má v živé paměti i tlaky Hradu na vydání ruského hackera Nikulina do Moskvy, které stály místo Roberta Pelikána. Proto se ptám, jestli byste rozhodovala bez ohledu na zájmy konkrétně prezidenta Miloše Zemana.

Je to kompetence ministra, o čem se tu bavíte. Kdybych se měla při rozhodování bát konce funkce, víte, kolikrát jsem ten konec už měla? Na to vůbec nekoukám.

LN: Máte nějaký tip pro Miloše Zemana na příštího ústavního soudce, když nevyšel jeho kandidát Aleš Gerloch?

Pokud mne o to pan prezident požádá, tak nějaký tip najdeme. Zatím mě o to nepožádal a já si nebudu přidělávat práci. To je jeho výsostné právo.

LN: Část kritiky k vaší osobě se týkala zastupování stíhané exhejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové...

Ale já ji nezastupovala. Měla jsem pouze substituční plnou moc. Je to obrovský případ. Tři roky běží přípravné řízení. Advokát by nemohl dělat nic jiného, protože běží výslechy v Teplicích. Kolikrát je to za sebou a na celý den. Když musí být advokát i u soudu v jiné kauze, potřebuje alternaci. Měla jsem jen alternaci, abych seděla u výslechů, protože jsme chtěli mít kontakt s případem. Ty záležitosti se tvarují už v přípravném řízení. Před soudem už je pozdě.

LN: Můžete garantovat, že se od advokátních závazků odstřihnete?

Vždyť jsem už odstřižená. Odevzdala jsem advokátní průkaz a osvědčení. Mám pozastavenou činnost advokáta. Nikam už na výslechy chodit nemohu. Dá se říci, že pokud to tady vydržím do konce volebního období, půjdu do důchodu a advokátku už dělat nebudu. Ohlásila jsem to v kanceláři. Nejsem ani jednatelka.

LN: Co vás překvapilo, když jste se po pěti letech na ministerstvo spravedlnosti vrátila?

Překvapilo mě, že zrušili původní pracovnu ministra. Považovala jsem to za klenot a historickou i srdeční záležitost. Pořád tu vidím ministry Otakara Motejla, Pavla Rychetského a Karla Čermáka, tyto ikony. Požádala jsem proto o vrácení pracovny.