Zeman jmenuje nového předsedu Nejvyššího soudu nejspíš už tuto středu. Předpokládá to ministryně Benešová

Praha „Tiché projednávání otázek soudnictví má svůj hluboký smysl, protože zabraňuje šíření moru kádrování a mediálním útokům na jednotlivé kandidáty,“ vysvětluje mluvčí prezidenta Zemana Jiří Ovčáček, proč Hrad ani čtvrt roku poté, co z čela Nejvyššího soudu (NS) odešel jeho poslední předseda Pavel Šámal, nerozhodl o jeho nástupci.

Ovčáček reagoval na vyjádření prezidentky Soudcovské unie Daniely Zemanové. Ta v pondělních LN ostře zkritizovala prezidentovy kroky při výběru nového předsedy NS. „Postup, kdy prezident mlčí, nepodává o výběru kandidátů žádné informace, není zřejmé, na základě jakých kritérií a informací se rozhoduje, nelze označit za transparentní ani důvěryhodný,“ uvedla Zemanová.

„Pan prezident tak učiní v dohledné době. Konkrétní termín oznámíme s mírným předstihem. Vyjádření šéfky Soudcovské unie jsou nemístná. Představují fakticky pokus o ingerenci do ústavní pravomoci prezidenta republiky,“ odráží námitky Zemanové prezidentův mluvčí.

Prodlevu ve jmenování Šámalova nástupce by podle Zemanové bylo možné pochopit, jestliže by o nejvhodnějším uchazeči o funkci předsedy NS probíhala společenská a odborná diskuse. Ta se však nekoná. Stejně tomu tak ovšem bývalo i dříve. „To, že se tomu tak bylo v minulosti, ještě neznamená, že to bylo správné,“ dodala pro LN šéfka Soudcovské unie.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (nestr. za ANO) však v pondělí LN potvrdila, že je na tuto středu pozvána na Hrad, aby se zúčastnila jmenování nových soudců, přestože toho času žádné nové prezidentu republiky nenavrhla. „Hradní protokol mi dnes zaslal pozvánku na slavnostní jmenování soudců. Jelikož tam žádné nemám, tak předpokládám, že jmenován bude nový předseda NS,“ odepsala Benešová na dotaz Lidových novin v SMS.

Jakmile se Pavel Šámal stal v únoru ústavním soudcem, přestal v ten okamžik být předsedou NS. Ve výběru jeho nástupce se poté krátce angažovala i sama Benešová. Prezidentu Zemanovi doporučila do čela NS postavit současného místopředsedu Mezinárodního trestního soudu v Haagu Roberta Fremra. „Byl u pana prezidenta na pohovoru. Tak jako i jiní, zřejmě. Kandidátů je víc a rozhodne o nich pan prezident. Mým návrhem není vázán. Má výsostné právo vybírat si z řad soudců NS. Tak uvidíme, koho vybere,“ řekla Benešová minulý týden LN v obsáhlém rozhovoru.

Jméno soudce NS Jiřího Pácala, o němž LN v dubnu informovaly coby o případném vlastním kandidátu Hradu na funkci předsedy NS, Benešová odmítla komentovat. Podle prezidentky Soudcovské unie by však zrovna Pácal nebyl vhodným adeptem. „Veřejnost nemá o Jiřím Pácalovi jiné informace, která by ho odlišovaly od ostatních více než 70 soudců NS, než ty, že jako předseda kárného senátu rozhodl ve věci své vlastní podjatosti,“ upozornila Zemanová.

Pácal před deseti lety činil procesní úkony v souvislosti s kárnou žalobou, kterou na svého tehdejšího místopředsedu Pavla Kučeru podala Iva Brožová, jež tou dobou stála v čele NS. Pácal, ač se označil za Kučerova přítele, se z projednávání jeho případu jednou vyloučil, podruhé však už nikoli. Vyjádřit se ke své případné kandidatuře do čela NS Pácal pro LN odmítl. Odpověděl za něj mluvčí soudu Petr Tomíček s tím, že všichni soudci NS ponechávají otázku svého nového šéfa bez komentáře.

Uvažovanými kandidáty jsou rovněž současný místopředseda NS Roman Fiala a soudce téhož soudu František Púry. „To by byl příklad výborného kandidáta,“ reagovala na Púryho jméno v sobotním rozhovoru pro LN ministryně spravedlnosti Benešová.

Roman Fiala jako jediný z těchto čtyř kandidátů nebyl v KSČ.