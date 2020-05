Zeman postupuje při výběru nového šéfa Nejvyššího soudu nedůvěryhodně, říká prezidentka Soudcovské unie

Praha Ani tři měsíce poté, co se poslední předseda Nejvyššího soudu (NS) Pavel Šámal stal v únoru ústavním soudcem, prezident do čela NS nejmenoval jeho nástupce. Podle prezidentky Soudcovské unie Daniely Zemanové prezident při výběru nového předsedy NS nejedná transparentně ani důvěryhodně. Veřejnost nezná prezidentovy kroky ani kandidáty. Diskuse o jménech je ale důležitá pro veřejnost i prezidenta.

LN Křeslo předsedy NS je tento týden prázdné již tři měsíce. Je to podle vás v pořádku?

Není. Ale dalo by se to pochopit, kdyby probíhala společenská a odborná diskuse o tom, kdo by byl nejvhodnějším uchazečem, který by nejlépe plnil úkoly, jež s sebou funkce předsedy NS nese. My však nevíme, v jaké fázi výběr nového předsedy je, ani proč.

LN Je jeho výběr transparentní?

Zákon prezidentovi v tomto ohledu žádný postup neukládá. Ale předseda NS je důležitý veřejný činitel se zásadním vlivem na různé oblasti života občanů i státu. Jeho výběr by proto ve společnosti neměl budit pochybnosti.

LN Jaké pochybnosti máte na mysli?

Společnost by měla znát uchazeče, o nichž prezident pro tuto funkci uvažuje, aby se k nim mohla vyjádřit. A o tato vyjádření by měl stát i prezident. Měl by si být jistý, že má o kandidátech dostatek informací, protože jmenovat kohokoli z nich předsedou NS na dobu deseti let je v podstatě nevratné rozhodnutí.

Postup, kdy prezident mlčí, nepodává o výběru kandidátů žádné informace, není zřejmé, na základě jakých kritérií a informací se rozhoduje, nelze označit jako transparentní ani důvěryhodný.

LN Ale žádná taková diskuse o kandidátech na předsedu NS neprobíhala ani v minulosti...

To, že tomu tak bylo v minulosti, ovšem ještě neznamená, že to bylo správné.

LN Tři ze čtyř možných kandidátů na předsedu NS jsou bývalí členové KSČ. Měl by NS po odchodu Pavla Šámala, jenž byl rovněž v KSČ, vést opět bývalý komunista?

Pojem „bývalý komunista“ je velmi široký. Zahrnuje osoby nejrůznějších typů. Bývalými komunisty jsou i Pavel Rychetský a Petr Pithart. Na vaši otázku proto nelze odpovědět jednoznačně.

LN Kandidátem Hradu má být soudce NS Jiří Pácal. Během kárného řízení proti tehdejšímu místopředsedovi NS Pavlu Kučerovi se jednou prohlásil za podjatého, podruhé už nikoli. O čem to vypovídá?

Veřejnost nemá o soudci Jiřím Pácalovi jiné informace, které by ho odlišovaly od ostatních více než 70 soudců NS, než ty, že jako předseda kárného senátu rozhodl ve věci své vlastní podjatosti.

Jiří Pácal.

Nový předseda NS však bude po dalších deset let ovlivňovat chod soudnictví, rovnováhu státních mocí, složení NS i jeho senátů, tím i judikaturu NS, podle níž budou soudit nižší soudy.

Jmenovat předsedou NS někoho, kdo po dlouhou dobu neprojevuje na žádnou z uvedených oblastí své názory, by proto byl velký hazard.