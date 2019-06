Ženy v právu. Právničky našly společnou platformu pro sdílení zkušeností

PRAHA Přes tisíc členek získala během čtvrt roku komunita Ženy v Právu. Cílem jejích zakladatelek je vytvořit bezpečné prostředí pro sdílení zkušeností a najít mezi sebou podporu.

Poslední květnový čtvrtek obsadilo kavárnu Coma’r Absinthe Café v pražských Vršovicích téměř šest desítek právniček. U každého ze 17 stolů seděly tři ženy: dvě z trojice se po zvukovém znamení, které se ozývalo v intervalu 20 minut, odebraly k jinému stolku, kde na ně již čekala další zkušená právnička.

V útulném podniku probíhala druhá akce pod patronátem nově vzniklé iniciativy Ženy v Právu. Tentokrát zkušené právničky radily juniornějším kolegyním, jak se správně rozhodnout na kariérních křižovatkách. Takzvaný speed mentoring byla série krátkých setkání mezi mentorkou s bohatou praxí a ženou, jež má pracovních zkušeností méně.

Jako mentorka se akce účastnila i Zuzana Fellegi z Anglo-americké univerzity, během setkání hovořila se šesti účastnicemi. „Téměř všechny dívky z mých skupin věděly, jaká oblast práva je zajímá, mnohé z nich již měly za sebou zahraniční praxi, ve které by rády pokračovaly. Zdá se, že je nejvíce trápí, jakým způsobem skloubit další vzdělávání s koncipientskou praxí, s touhou pracovat a studovat v zahraničí, a zároveň s potřebou udržovat partnerský vztah a plánovat mateřství,“ uvedla po akci Fellegi.



Podle ní účastnice akce, stejně jako velká část absolventek vysokých škol, potřebovaly ujištění, že je v pořádku mít svoji individuální cestu, která možná nebude v souladu se zažitými konvencemi a očekáváními. „A tedy, že skutečně mohou jet do zahraničí, že nemusí být pět let v jedné kanceláři a ani nemusí mít prvního potomka do třicítky, ale že si mohou svůj život uzpůsobit podle svých přání a představ,“ dodala Fellegi.

Opustit formalismus

S myšlenkou založit Ženy v Právu přišla Kristýna Benešová po studiích v Cambridge, kde ji inspirovala nejstarší výhradně ženská kolej. „Měla jsem pocit, že ryze ženská iniciativa pro právničky v Česku schází,“ vysvětlila Benešová.

Šest spoluzakladatelek následně položilo základy nové komunity, jejíž popularita se rychle rozrůstá zejména díky sociálním sítím. Projekt spatřil světlo světa letos na začátku dubna.



První event byl věnován tématu autority žen v pracovním prostředí. „Naším cílem bylo vytvořit bezpečné prostředí, kde proti všední realitě neexistují bariéry jednak mezi ženami z různých právnických profesí, nebo mezi seniorními a juniorními právničkami. Právní prostředí dokáže být velmi formalistické, neosobní a hierarchické. V naší komunitě mohou ženy sdílet své zkušenosti, podporovat se a pomáhat si,“ přiblížila nosnou myšlenku projektu další ze zakladatelek Tereza Kunertová.

Když šest žen komunitě vdechovalo život, jednou ze stěžejních otázek, kterou řešily, bylo, zda platformu otevřít i pro muže.

„Ačkoliv mnohá témata, která v komunitě řešíme, je potřeba diskutovat se širokou veřejností, domníváme se, že v českém prostředí obecně chybí prostor, ve kterém by ženy mohly diskutovat, sdílet zkušenosti a navzájem se inspirovat. Věříme, že existují životní situace, ve kterých poradí lépe žena ženě,“ vysvětlila postoj k věci Bára Bečvářová, další ze spoluzakladatelek.

Komunita zatím nemá v českém právním rybníčku konkurenci. Pozornost přitahuje nejen rozmanitostí témat každého setkání, ale třeba i tím, že vstup na pořádané akce je zdarma. Další akce, jež proběhne koncem června bude zaměřena na kariérní změny, jejich příčiny a následky.



Během léta čekají i Ženy v Právu prázdniny. Od podzimu pak zhruba jedna akce za měsíc.