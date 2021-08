Prazdroj od října zdraží, růst cen po třech letech zahrne i čepované pivo

Naposledy Prazdroj zdražoval loni v říjnu některá balená piva, hlavně ležáky a prémiové druhy, v průměru o 3,6 procenta. Pivovar, který produkuje značky Pilsner Urquell, Radegast, Gambrinus, Velkopopovický Kozel a Birell, se během rok trvající pandemie koronaviru silně potýkal s omezeními provozu hospod a restaurací, kde se v běžné době vyčepují v průměru čtyři z deseti vypitých piv z jeho portfolia a zbytek se prodá v obchodech.

„Přesto i letos pokračujeme v investicích do výroby v celkové výši jedné miliardy korun. Dokončili jsme novou varnu v Nošovicích, rozšiřujeme skladovací prostory v Plzni a navyšujeme varní kapacitu v Popovicích. Po celou dobu trvání pandemie klademe hlavní důraz na bezpečnost našich pracovníků a zachovali jsme plnou zaměstnanost,“ řekl mluvčí.

Čepovaná piva zdražil Prazdroj poprvé od roku 2018. Po tři roky, kdy inflace kumulovaně přesáhla osm procent (loni činila 3,2 procenta), držel podle Kováře ceny na stejné úrovni, aby se sektor hospod a restaurací dokázal vyrovnat se všemi změnami, které ho postihly. „Šlo o důsledky zavedení regulací, jako jsou EET, zákaz kouření i dopady pandemie,“ uvedl Kovář.

Půl miliardy pro hospody

Do podpory restaurací investoval pivovar za více než 12 měsíců přes půl miliardy korun, a to do bezplatné výměny prošlého piva, odložení plateb hostinským, investic do předzahrádek a vybavení a distribuce „odnosek“ na čepované pivo s sebou.



Prazdroji klesl loni čistý zisk o pětinu na 3,8 miliardy korun. Tržby se meziročně snížily o více než miliardu korun na téměř 16 miliard Kč. Hlavním důvodem nižších hospodářských výsledků bylo dlouhodobé uzavření pivnic vinou pandemie, a s tím spojený nižší prodej piv. Pivovar prodal loni v tuzemsku a v zahraničí téměř 11,2 milionu hektolitrů piva, meziročně o 4,2 procenta méně.

Prodej v ČR klesl meziročně o osm procent na 6,69 milionu hektolitrů, v cizině meziročně vzrostl o jedno procento na 4,52 milionu hl. Plzeňský Prazdroj je největší pivovarnickou skupinou v Česku. Od roku 2017 ji vlastní japonská společnost Asahi Group Holdings.

Zdražování chystají i další pivovary

Také konkurenční Pivovary Staropramen zdražily o jednotky procent vybraná sudová a tanková piva, a to již 1. července. Podle firmy byl hlavním důvodem znatelný nárůst cen některých klíčových vstupů, především pak vody, energií a ropy. Společnost provozuje smíchovský Staropramen a ostravský pivovar Ostravar.

„V průměru se cena navýšila o 2,9 procenta. Tento krok jsme důkladně zvážili, protože provozovny podporujeme po celou dobu pandemie a víme, že jejich situace není jednoduchá. Museli jsme však zohlednit zmíněný citelný nárůst cen některých vstupů, abychom byli i nadále schopni konzumentům nabídnout pivo v té nejlepší kvalitě,“ dodává tisková mluvčí Denisa Mylbachrová.

Rodinný pivovar Bernard v tuto chvíli dokončuje analýzy, připravuje změnu ceny u sudového piva, u kterého se cena nezměnila tři roky. O podobě nových cen bude pivovar rozhodovat příští týden. „Jak jsme již avizovali před několika týdny, úpravy cen piva jsou s ohledem na zvyšující se vstupy nevyhnutelné, zdražení významného nadnárodního koncernu to potvrzuje,“ říká tiskový mluvčí Radek Tulis.

Společnost Heineken Česká republika, do kterého patří například značky Krušovice, Starobrno, Zlatopramen nebo Hostan v současné chvíli připravuje plány a strategii na rok 2022. „Zdražování bychom nechtěli blíže komentovat a o dalších novinkách budeme včas informovat,“ uvedla krátce tisková mluvčí Dita Vašíčková.



Svou produkci nejspíš zdraží i Pivovar Ferdinand v Benešově. „Ještě vyčkáváme, ale pravděpodobně nepatrně bohužel asi ano,“ řekl v úterý Ladislav Lojka z marketingu pivovaru. Růst cen piva nevyloučil ani ředitel náchodského pivovaru Primátor Petr Kaluža. „Nic konkrétního ale v tuto chvíli neřeknu, nemáme to spočítané, žádné definitivní rozhodnutí zatím nepadlo,“ uvedl Kaluža.



Naopak nadnárodní pivovar Budějovický Budvar zdražování do konce letošního roku neplánuje, potvrdila redakci iDNES.cz tisková mluvčí Markéta Ježková. „Pivovar Svijany, který je největším pivovarem v Libereckém kraji, se zatím zdražovat nechystá,“ sdělil mluvčí Luboš Spálovský.