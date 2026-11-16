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Pražská plynárenská zdraží plyn i elektřinu, ceny vzrostou téměř o devět procent

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  13:05
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Pražská plynárenská od příštího roku zdraží zákazníkům se standardním ceníkem bez dlouhodobého závazku dodávky energií. Prodejní cena plynu stoupne proti letošku o 8,7 procenta, elektřina zdraží v průměru o 8,6 procenta. Průměrná domácnost si tak podle společnosti připlatí desítky až nižší stovky korun měsíčně. Růst cen se týká části zákazníků, odběratelů s fixací se nedotkne. Energie postupně zdražují i další dodavatelé.

Pražská plynárenská dodává plyn do celkem 348 000 odběrných míst, elektřinu pak do zhruba 107 000 míst. Zdražování se v tomto případě týká základního ceníku Standard, tedy bez závazku. Zvýšení cen je podle společnosti důsledkem dlouhodobě nepříznivého cenového vývoje na globálních velkoobchodních trzích.

Plyn se základním ceníkem podle společnosti využívají z velké části zákazníci s menší spotřebou. Pro domácnost, která využívá zemní plyn na vaření v bytě s ročním odběrem 0,4 megawatthodiny (MWh), to bude znamenat nárůst měsíčních nákladů přibližně o 21 Kč. Domácnost, která využívá zemní plyn na vaření a ohřev vody v bytě s ročním odběrem čtyři MWh, si pak připlatí o zhruba 72 Kč za měsíc.

V případě elektřiny se zdražení podle společnosti dotkne méně než poloviny z celkového počtu odběratelů elektřiny. Typická domácnost s distribuční sazbou D02d a spotřebou 2,5 MWh si tak příští rok připlatí přibližně 126 Kč měsíčně.

Ceníky energií postupně zdražují i další dodavatelé. Zvýšení cen zákazníkům se smlouvou na dobu neurčitou s účinností od začátku příštího roku nedávno ohlásily také ČEZ nebo innogy. V řádech stovek korun za MWh už během letošního roku zvýšily ceny svých fixovaných produktů také například společnosti E.ON, Pražská energetika, MND, Pražská plynárenská, ČEZ, innogy nebo Centropol. Některé z nich během roku i opakovaně.

Růst cen je důsledkem napjaté situace na trhu. Velkoobchodní ceny energií letos prudce rostou v důsledku konfliktu na Blízkém východě a s ním spojených omezení dodávek plynu. V současnosti se cena MWh plynu na velkoobchodním trhu pohybuje okolo 90 eur (asi 2 197 korun), v závěru října se ovšem poprvé od prosince 2022 krátce dostala i na úroveň 100 eur (asi 2 435 korun podle tehdejšího kurzu). Na začátku roku se přitom cena pohybovala kolem 30 eur (zhruba 725 korun podle tehdejšího kurzu) za MWh.

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