Pražské letiště ožívá. Aerolinky nabízejí lety již do 115 destinací, dalších 16 linek má přibýt

Také na pražském letišti Václava Havla se navzdory trvající pandemii zařazují nové spoje třeba do Milána, do Neapole či do Londýna. Nových linek z Prahy ale na podzim přibudou desítky. Naopak z ruzyňské nabídky postupně ubývají některé charterové lety. A za Atlantik se cestující z Prahy dostanou přímým letem nejdříve příští rok.