Začal motivační program PRE, firma odmění zákazníky šetřící elektřinou

Výše odměny pro zákazníky Pražské energetiky (PRE) se odvíjí od míry úspory a od využívaného tarifu. Domácnosti, které elektřinou svítí, případně na ní vaří a používají ji pro běžné spotřebiče, budou mít nárok na 750 korun, pokud v porovnání s minulou zimou uspoří alespoň pět procent elektřiny. V případě, že úspora dosáhne deseti procent, dostanou 1500 korun.

Domácnosti s dvoutarifní distribuční sazbou, které elektřinu využívají na ohřev vody nebo topení, mohou při desetiprocentní úspoře získat 1500 korun a při dvacetiprocentním snížení spotřeby dokonce 3000 korun.

Podmínkou je, že odběratel vyfotí svůj elektroměr s údaji o spotřebě a snímek nahraje do webového formuláře PRE. První samoodečet má proběhnout v časovém rozmezí od 1. do 15. listopadu. Druhá fotografie elektroměru má být pořízena od 31. března do 15. dubna roku 2023. Dodavatel následně fotografie porovná s evidencí o spotřebě elektřiny za loňskou topnou sezonu. Odměna se následně odečte z ceny silové elektřiny v rámci nejbližšího vyúčtování, informuje PRE na svých webových stránkách.

Soutěž pro instituce

Dodavatel plynu Pražská plynárenská má podobný program. Ten se ale týká městských částí Prahy, příspěvkových organizací a společností vlastněných Hlavním městem Praha. Motivace k úsporám navíc v tomto případě funguje formou soutěže.

Instituce, která za topnou sezonu ušetří nejvíce zemního plynu v poměru ke své loňské spotřebě, získá odměnu 300 tisíc korun. Druhá nejúspornější organizace dostane 200 tisíc a třetímu místu připadne 100 tisíc korun. Pro zapojení se do soutěže je nezbytné vyplnit registrační formulář na webových stránkách Pražské plynárenské, a to do 6. listopadu, píše se v podmínkách soutěže. Instituce se mohou s dodavatelem radit, jak svou spotřebu co nejefektivněji snížit.