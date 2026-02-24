Věk odchodu do starobního důchodu se stále posouvá. Zatímco starší ročníky chodily do penze před šedesátkou, nyní stoupá důchodový věk nad 65 let. Kvůli změně zákona, která reaguje na stárnutí populace, se věk odchodu do důchodu postupně zvýší až na 67 let. Čím dál menší roli bude hrát počet dětí, až nakonec se věk odchodu do důchodu sjednotí pro ženy i muže, bezdětné i matky.
Pokud máte pocit, že do 67 let nevydržíte, můžete využít předčasný důchod. Má své přísné podmínky, umožňuje ale opustit pracovní proces a tempo dřív, než vám dojdou síly.
|Věk odchodu do penze
|Doba pojištění
|Řádný starobní důchod
|Řídí se zákonem, je různý pro různé ročníky.
|min. 35 let
|Předčasný důchod
|Nanejvýš 36 měsíců před důchodovým věkem.
|min. 40 let
Výše důchodu
Výše starobního důchodu se počítá z výdělku, kterého jste dosáhli v rozhodném období, zpravidla 40 let. Sahá hluboko do minulosti, konkrétně do roku, kdy vám bylo 19 let, nejdále ale do roku 1986. Starší výdělky na výši důchodu vliv už nemají.
Výměra důchodu má dvě složky: základní a procentní. Zatímco ta první je pro všechny stejná a v roce 2026 činí 4 900 korun, ta druhá, zpravidla větší, je dána vašimi výdělky. Do výpočtu se nezahrnují celé, ale pouze jejich část daná tak zvanou redukční částkou:
|Výše výdělku (měsíčně)
|Kolik z toho se započítá do procentní výměry důchodu
|do 21 546 Kč
|zápočet 99 %
|nad 21 546 Kč do 195 868 Kč
|zápočet 26 %
|nad 195 868 Kč
|nepřihlíží se
Jak se vypočítá předčasný důchod?
Předčasný důchod je vždy menší než ten, na který byste dostávali, kdybyste šli do penze při dosažení „tabulkového“ věku (nebo později). Krátí se podle toho, o kolik dříve do důchodu jdete: za každých započatých 90 dní je to 1,5 procenta z procentní výměry důchodu dolů.
Novinkou od letošního roku je výhodnější krácení důchodu u lidí, kteří odpracovali (respektive dosáhli doby pojištění) 45 či více let. Za každých 90 dní se jim procentní výměra sníží o 0,75 procenta.
|Kolik zbývá do důchodového věku
|Krácení procentní výměry důchodu při min. 40 letech pojištění
|Krácení procentní výměry důchodu při min. 45 letech pojištění
|90 dní
|1,5 %
|0,75 %
|180 dní
|3 %
|1,5 %
|360 dní
|6 %
|3 %
|720 dní
|12 %
|6 %
|1 080 dní
|18 %
|9 %
Předčasný důchod při mzdě 20, 40 a 60 tisíc korun
Jaký důchod a předčasný důchod dostanete, když máte mzdu 20, 40 nebo 60 tisíc korun? Přesnou výši zjistíte jen u České správy sociálního zabezpečení, která ji počítá až v souvislosti s nárokem na důchod každého člověka zvlášť. Výdělky z dávnějších dob přepočítává tak, aby co nejvíc odpovídaly dnešnímu stavu. Následující hodnoty berte proto jako orientační. Vycházíme u nich z doby pojištění 40 let.
- Pokud berete kolem 20 tisíc korun, starobní důchod by činil skoro 18 tisíc. Naproti tomu ten předčasný bude lehce nad 14 tisíci, tedy v případě, že využijete odchod do penze o celé tři roky dříve, jak umožňuje zákon.
- S výdělkem kolem 40 tisíc korun byste měli nárok na zhruba 22 tisíc starobní penze. Využití předčasného důchodu vám tuto částku může srazit až na 17 tisíc korun.
- A jak je tomu v případě, že berete 60 tisíc? Z důchodu přesahujícího 25 tisíc korun vám při využití celých tří let pro předčasný odchod do důchodu zbude něco přes 19 tisíc.
Práce v předčasném důchodu
Zatímco výdělek při pobírání starobního důchodu je možný téměř neomezeně, jakmile nastoupíte do penze předčasně, máte pole působnosti silně omezené. Přivydělat si můžete jen způsoby, které nezakládají povinnou účast na důchodovém pojištění. Jakmile toto pravidlo porušíte, správa sociálního zabezpečení vám výplatu důchodu stopne, a budete muset vrátit přeplatek.
Pracovat ale můžete – například na dohodu o pracovní činnosti s výdělkem do 4 000 korun měsíčně, na dohodu o provedení práce (DPP) s příjmem maximálně 10 000 korun nebo jako OSVČ, pokud se vejdete do tak zvaného rozhodného příjmu. Jeho výše se mění každý rok, pro 2026 je stanovena 117 521 korun ročně.
Pokud si hodláte v předčasném důchodu vydělat víc, musíte o tom informovat Českou správu sociálního zabezpečení do osmi dnů. Ta vám následně výplatu předčasného důchodu stopne a obnoví ji, až když pracovat přestanete a o důchod opět požádáte.
