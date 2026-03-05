Kdo jde do důchodu předčasně, dostane méně peněz. Jednoduché pravidlo, v jehož centru stojí číslo 1, 5, má teď novou a pro část lidí příjemnou výjimku. Zatímco dosud se předčasné důchody všem žadatelům, kteří na ně měli nárok, krátily v porovnání s řádným starobním důchodem o 1,5 % za každých 90 dní, nyní budou mít někteří předčasní penzisté přece jen o něco víc peněz.
Důchod a doba pojištění
Do řádného starobního důchodu muže člověk nastoupit až v příslušném důchodovém věku a při splnění podmínek, mezi něž patří i minimálně 35 let pojištění. Předčasný důchod je možné začít čerpat až o tři roky dříve, je ale trvale krácený. Navíc pro něj musí být člověk odpracováno nejméně 40 let (respektive 40letou dobu pojištění).
Předčasný důchod je zkrácený oproti starobnímu podle toho, o kolik dřív do něj zájemce nastoupí: v krajním případě, při nástupu do penze o tři roky dříve, je to celkem 18 % dolů z procentní výměry důchodu.
Důchodová reforma
Důchodová reforma ale zavedla od 1. ledna 2026 novinku pro lidi, kteří mají odpracováno ne pouze povinných 40, ale nejméně 45 let důchodového pojištění. Penze se jim při předčasném důchodu také zkrátí, ale o polovinu méně: o 0,75 % za každých 90 dní, to je maximálně o 9 % při využití celé tříleté lhůty pro odchod do předčasného důchodu. Rozdíl může být ve stokorunách až nižších tisících měsíčně, což už je citelné.
|Kolik zbývá do důchodového věku
|Krácení procentní výměry důchodu při min. 40 letech pojištění
|Krácení procentní výměry důchodu při min. 45 letech pojištění
|90 dní
|1,5 %
|0,75 %
|180 dní
|3 %
|1,5 %
|360 dní
|6 %
|3 %
|720 dní
|12 %
|6 %
|1 080 dní
|18 %
|9 %
Do 45 let pojištění se podle České správy sociálního zabezpečení započítává pouze výdělečná činnost a náhradní doby pojištění, které jsou „spojeny s fyzickou aktivitou“. Patří sem péče o dítě či závislou osobu nebo základní vojenská služba. „Do doby pojištění 45 let se tak nezapočítává například doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, pobírání dávek nemocenského pojištění po skončení zaměstnání nebo doba jakéhokoliv studia,“ upozorňuje ČSSZ.
Od kdy platí výhoda nižšího krácení?
„Změna se týká pouze důchodů s datem přiznání po roce 2025,“ uvádí úřad. To znamená, že kdo sice odpracoval 45 let, ale do předčasného důchodu nastoupil již dříve, bude mít srážku ve výši 1,5 % za každých 90 dní nastálo.
Dodejme, že předčasný důchod se nevalorizuje. Valorizace se penzista dočká až poté, co dosáhne hranice důchodového věku. Ta je různá podle ročníku narození, pohlaví a počtu dětí.
