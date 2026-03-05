Důchodcem dříve? Předčasný důchod je od roku 2026 pro někoho výhodnější

Autor:
  6:34
Důchody a pravidla pro ně se mění tak rychle, že jak se lidem dostanou pod kůži, už jsou zase jiná. Důchodová reforma přinesla od 1. ledna 2026 i jedno malé vylepšení, které pomůže některým žadatelům o předčasný důchod.

Důchodová reforma se v celé šíři dotkne lidí, kteří jsou nyní v první půli produktivního věku. | foto: Shutterstock

Kdo jde do důchodu předčasně, dostane méně peněz. Jednoduché pravidlo, v jehož centru stojí číslo 1, 5, má teď novou a pro část lidí příjemnou výjimku. Zatímco dosud se předčasné důchody všem žadatelům, kteří na ně měli nárok, krátily v porovnání s řádným starobním důchodem o 1,5 % za každých 90 dní, nyní budou mít někteří předčasní penzisté přece jen o něco víc peněz.

Důchod a doba pojištění

Do řádného starobního důchodu muže člověk nastoupit až v příslušném důchodovém věku a při splnění podmínek, mezi něž patří i minimálně 35 let pojištění. Předčasný důchod je možné začít čerpat až o tři roky dříve, je ale trvale krácený. Navíc pro něj musí být člověk odpracováno nejméně 40 let (respektive 40letou dobu pojištění).

Předčasný důchod je zkrácený oproti starobnímu podle toho, o kolik dřív do něj zájemce nastoupí: v krajním případě, při nástupu do penze o tři roky dříve, je to celkem 18 % dolů z procentní výměry důchodu.

Do penze dřív? Spočítejte si, zda se vám vyplatí předčasný důchod nebo předdůchod

Důchodová reforma

Důchodová reforma ale zavedla od 1. ledna 2026 novinku pro lidi, kteří mají odpracováno ne pouze povinných 40, ale nejméně 45 let důchodového pojištění. Penze se jim při předčasném důchodu také zkrátí, ale o polovinu méně: o 0,75 % za každých 90 dní, to je maximálně o 9 % při využití celé tříleté lhůty pro odchod do předčasného důchodu. Rozdíl může být ve stokorunách až nižších tisících měsíčně, což už je citelné.

Krácení předčasného důchodu podle zbývající doby a odpracovaných let
Kolik zbývá do důchodového věkuKrácení procentní výměry důchodu při min. 40 letech pojištěníKrácení procentní výměry důchodu při min. 45 letech pojištění
90 dní1,5 %0,75 %
180 dní3 %1,5 %
360 dní6 %3 %
720 dní12 %6 %
1 080 dní18 %9 %

Do 45 let pojištění se podle České správy sociálního zabezpečení započítává pouze výdělečná činnost a náhradní doby pojištění, které jsou „spojeny s fyzickou aktivitou“. Patří sem péče o dítě či závislou osobu nebo základní vojenská služba. „Do doby pojištění 45 let se tak nezapočítává například doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, pobírání dávek nemocenského pojištění po skončení zaměstnání nebo doba jakéhokoliv studia,“ upozorňuje ČSSZ.

Od kdy platí výhoda nižšího krácení?

„Změna se týká pouze důchodů s datem přiznání po roce 2025,“ uvádí úřad. To znamená, že kdo sice odpracoval 45 let, ale do předčasného důchodu nastoupil již dříve, bude mít srážku ve výši 1,5 % za každých 90 dní nastálo.

Dodejme, že předčasný důchod se nevalorizuje. Valorizace se penzista dočká až poté, co dosáhne hranice důchodového věku. Ta je různá podle ročníku narození, pohlaví a počtu dětí.

Jste ročník 1966? Právě u vás se láme hranice důchodového věku
Vstoupit do diskuse

Důchodcem dříve? Předčasný důchod je od roku 2026 pro někoho výhodnější

Pracovní trh je absolventům VŠ zatím nakloněn. Firmy nabírají nové lidi a...

Komentář

Zničí Tomio Okamura v neděli veřejnoprávnost Václava Moravce a propadne se celá země do pekla?

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) na jednání předsedů parlamentů...

Zaváhání City, Arsenal zvýšil náskok na čele ligy. Newcastle i v deseti skolil United

Bukayo Saka slaví vedoucí trefu v utkání s Brightonem.

Írán jako cesta k armagedonu. Vojáci USA si stěžují na náboženské řeči nadřízených

Americký ministr obrany Pete Hegseth se modlí s příslušníky Národní gardy (28....

Babiš vyhlásil, že chce hájit děti a mládež proti drogovému svinstvu kratom

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš a exministryně obrany Jana Černochová z ODS...

Nevzdáme se bez ohledu na počet obětí, vzkázal šéf Hizballáhu. Žádá odchod Izraelců

Kouř stoupá po izraelském útoku na jižní předměstí Bejrútu. (4. března 2026)

V Praze přistál už devátý evakuační spoj. S navrátilci se vítal i ministr Macinka

Na pražském letišti Václava Havla přistál repatriační let z egyptského Šarm Al...

Do íránské války se chystá vstoupit další jaderná mocnost. Má spojenecké závazky

Pákistánský armádní tank stojí na pákistánsko-afghánské hranici v Chamanu. (27....

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Portugalsko povolilo USA využívání základny na Azorech. Mělo však podmínky

Přístav Horta na ostrově Faial je oblíbené místo pro setkávání jachtařů.

Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter

Ve spolupráci s L’Oréal Paris hledáme testerky, které chtějí vyzkoušet kompletní řadu pro zvětšení objemu vlasů – šampon, kondicionér a osvěžující...

Babiš žádal irského majitele Ryanairu o lety. Hřiba poslal k psychiatrovi

Předseda Sněmovny Tomio Okamura a premiér Andrej Babiš se baví na schůzi...

Dodávat plyn Evropě můžeme přestat hned, jsou to ale jen úvahy, přemítal Putin

Ruský prezident Vladimir Putin v Kremlu (3. března 2026)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.