Loni si o předčasný důchod zažádalo v lednu až březnu celkem 2 125 lidí. Letos jsou čísla mnohem vyšší. O předčasnou penzi projevilo zájem už 5 044 žadatelů, což je počet, který byl v roce 2025 dosažen až v srpnu. Vyplývá to z dat, které redakci poskytla mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) Jitka Drmlová.
Nejvíc žadatelů o předčasný důchod bylo v prvním letošním čtvrtletí z Moravskoslezského kraje, nejmíň z Karlovarského.
Co je předčasný důchod?
O předčasný důchod může zažádat člověk, který má za tři roky nebo méně dosáhnout věku odchodu do důchodu. Musí mít ale odpracováno víc, než kdyby šel do řádného starobního důchodu: zatímco pro starobní důchod stačí 35 let důchodového pojištění (nebo 30 bez náhradních dob), u předčasného je třeba 40 let.
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Předčasný důchod se navíc oproti klasickému starobnímu krátí, a to o 1,5 procenta z procentní výměry za každých 90 dní, o něž jde žadatel do penze dříve. Pouze ten, kdo odpracoval 45 let, má od letošního roku výhodu v podobně nižšího krácení – 0,75 % za 90 dní.
Na rozdíl od starobního důchodu se u předčasného nedá zároveň pracovat. Jde to jen velmi omezeně, jinak člověk nárok na důchod ztrácí.
Z finančního hlediska se proto předčasný důchod nevyplatí. Lidé si ho ale mohou vybrat třeba tehdy, když jsou bez práce a nemohou najít zaměstnání, když si chtějí užít vnoučata nebo cestování, dokud na to mají síly, nebo z jiných osobních důvodů.
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Enormní nárůst žádostí
Pro předčasný důchod se přesto letos za první tři měsíce rozhodl nebývalý počet lidí. Jak vyplývá z grafu, zájem o dřívější penzi narůstal už v září 2025, pokračoval v říjnu a listopadu. V prosinci zaznamenali úředníci mírný pokles žádostí, hned v lednu ale jejich počet naopak „vystřelil“ na rekordních 1 811.
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Co se má změnit v důchodech?
Současná vláda slíbila několik změn v důchodech. Jednou z nich je zastropování odchodu do důchodu na 65 letech. Podle legislativy platné v současnosti se má toto číslo v dalších letech zvyšovat až na 67 let. Novela, která by to změnila, zatím ale navržená není.
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Naproti tomu další vládní sliby ohledně důchodů už jsou aspoň na papíře, přesněji v návrhu zákona. Pokud budou schváleny, zvýhodní pracující důchodce. Práce ve starobním důchodu by jim zvýšila penzi. Pro předčasné důchody to ale neplatí, pracovat se při jejich pobírání dá jen omezeně.
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Pracující senioři budou podle expertů potřeba čím dál víc. Souvisí to s demografickou situací i realitou ve firmách. Zároveň se ale zaměstnavatelé stále brání zaměstnávání starších lidí. Svědčí o tom i údaje z úřadu práce, kde nejvíce přibývá nezaměstnaných v kategorii 60+. Jen v Praze se v dubnu jejich počet zvýšil z 3 193 na 4 047 lidí.
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„Pokud se firmy nenaučí si zaměstnanců vážit, tak budou lidé utíkat do předčasných důchodů, klesne jejich výkonnost a schopnost dělat dobře práci,“ uvedl analytik Tomáš Ervín Dombrovský z Alma Career.