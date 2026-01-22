Věk odchodu do důchodu se mění, letos tak půjdou do penze hlavně lidé narození v roce 1962. Tento ročník platí pro muže a bezdětné ženy, naopak pro matky je hranice odchodu do důchodu posunuta o něco níž. Přesný věk odchodu do penze u nich závisí na tom, kolik dětí měly. Letos tak mohou do penze zamířit i matky z ročníků 1963 a 1964.
Kdo půjde do důchodu?
Řádný starobní důchod
Předčasný důchod 2026
Předdůchod a spoření
Věk odchodu do důchodu
|Ročník
|Muži
|Bezdětné ženy
|Matky – 1 dítě
|Matky – 2 děti
|Matky – 3 a 4 děti
|Matky – 5 a více dětí
|1961
|64r+4m
|64r+4m
|64r+2m
|62r+8m
|61r+2m
|59r+8m
|1962
|64r+6m
|64r+6m
|64r+6m
|63r+2m
|61r+8m
|60r+2m
|1963
|64r+8m
|64r+8m
|64r+8m
|63r+8m
|62r+2m
|60r+8m
|1964
|64r+10m
|64r+10m
|64r+10m
|64r+2m
|62r+8m
|61r+2m
|1965
|65r
|65r
|65r
|64r+8m
|63r+2m
|61r+8m
|1966
|65r+1m
|65r+1m
|65r+1m
|65r+1m
|63r+8m
|62r+2m
|1967
|65r+2m
|65r+2m
|65r+2m
|65r+2m
|64r+2m
|62r+8m
|1968
|65r+3m
|65r+3m
|65r+3m
|65r+3m
|64r+8m
|63r+2m
|1969
|65r+4m
|65r+4m
|65r+4m
|65r+4m
|65r+2m
|63r+8m
|1970
|65r+5m
|65r+5m
|65r+5m
|65r+5m
|65r+5m
|64r+2m
|1971
|65r+6m
|65r+6m
|65r+6m
|65r+6m
|65r+6m
|64r+8m
|1972
|65r+7m
|65r+7m
|65r+7m
|65r+7m
|65r+7m
|65r+2m
|1973
|65r+8m
|65r+8m
|65r+8m
|65r+8m
|65r+8m
|65r+8m
Jak číst tabulku: V levé části si najděte svůj rok narození. V horním řádku pak pohlaví, u žen navíc i počet dětí. Údaj v příslušném políčku pak určuje věk, v němž půjdete do důchodu. Například ženu, která se narodila v roce 1964 a vychovala dvě děti, čeká řádná starobní penze od 64 let a 2 měsíců, což vychází na rok 2028, případně začátek roku 2029 (u žen narozených v posledních dvou měsících 1964).
Řádný starobní důchod 2026: kdy a kolik dostanete
Při odchodu do řádného starobního důchodu dostáváte peníze ze státního penzijního systému, a to v nezkrácené výši. Kolik konkrétně budete dostávat, záleží na vašem výdělku v posledních letech před penzí a také na tom, kolik let důchodového pojištění máte.
Nejjednodušší způsob, jak zjistit předpokládanou výši důchodu, je využití online služby na ePortálu ČSSZ . Po přihlášení (například pomocí bankovní identity) vám systém spočítá, jakou byste měli mít starobní penzi. Kalkulátor ale funguje jen pro lidi, kteří půjdou do penze před rokem 2031.
Řádný starobní důchod podléhá valorizaci, to znamená, že se pravidelně zvyšuje tak, aby pokryl inflaci. Zvyšování probíhá zpravidla na začátku roku, v minulosti už ale došlo i k mimořádnému zvýšení v červnu. O změně jsou penzisté informováni oznámením o valorizaci.
Předčasný důchod: podmínky
Předčasný důchod je penze vyplácená státem, na niž můžete mít nárok až tři roky před dosažením důchodového věku. Oproti pozdějšímu řádnému důchodu je nižší a také snižuje výši starobního důchodu. Tento faktor je potřeba zvážit předem, než se k předčasnému důchodu rozhodnete.
Musíte splňovat některé podmínky:
- Do starobního důchodu vám nesmí zbývat více než tři roky.
- Musíte mít dobu důchodového pojištění v délce aspoň 40 let (započítávají se i náhradní doby, to jsou typicky u žen doba, kdy byly doma s dětmi do čtyř let věku).
- Nesmíte mít zároveň zaměstnání. Přivýdělek je možný, ale velmi omezený.
Minimální doba pojištění
Výhody a nevýhody předčasného důchodu
Předčasný důchod je nižší než ten, který byste dostali, kdybyste šli do důchodu v důchodovém věku. Konkrétní srážka (krácení) závisí na tom, o kolik dříve do důchodu odcházíte. „Při výpočtu bude trvale krácen o 1,5 % za každých 90 dnů dřívějšího odchodu do důchodu,“ upřesňuje ČSSZ. Srážka je trvalá.
Předčasný důchod nepodléhá valorizaci (pravidelnému zvyšování penzí). Valorizaci pocítíte až poté, co dosáhnete věku řádného odchodu do důchodu.
Na druhé straně předčasný důchod vám umožní čerpat od státu stálý příjem, aniž byste museli mít předem naspořeno nebo byli nuceni pracovat.
Mohu si přivydělat v předčasném důchodu?
Přivýdělek při předčasném důchodu není nemožný, zákon ho ale velmi omezuje. Platná legislativa říká, že příjem z výdělečné činnosti nesmí založit účast na důchodovém pojištění. Co konkrétně to znamená?
Pracovat můžete na dohodu o provedení práce (DPP) s maximálním příjmem 11 500 korun měsíčně. Smlouvy typu DPP vedené u jednoho zaměstnavatele se pro tyto účely sčítají, naopak DPP uzavřené u různých zaměstnavatelů se vyhodnocují zvlášť.
Můžete se také nechat zaměstnat či mít dohodu o pracovní činnosti (DPČ), v tom případě ale platí pro odvody nižší limit: 4 500 korun měsíčně.
A konečně je možné také působit jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), vykonávat tuto činnost jako vedlejší, a mít příjem (po odpočtu výdajů) nižší, než je tak zvaná rozhodná částka. V roce 2026 je stanovena na 117 521 Kč na rok.
Předdůchod: kdo ho může využít
Na rozdíl od předčasného důchodu vám penzi v tomto případě neplatí stát, ale platíte si ji sami. Peníze jdou z vašich úspor z doplňkového penzijního spoření. Nejde tedy o dávku vyplácenou státem, a díky tomu se na předdůchod nevztahuje limit na možný měsíční přivýdělek. Také se vám kvůli němu nekrátí pozdější řádný starobní důchod.
Někdy se můžete místo termínu předdůchod setkat i s pojmem starobní penze na určenou dobu. Určenou dobu si volíte sami, ale podle jistých kritérií.
Oproti předčasnému důchodu má předdůchod několik nepopiratelných výhod, na druhé straně nárok na něj máte jen v případě, že jste si sjednali doplňkové penzijní spoření. To si navíc musíte platit určitou dobu: pokud jste smlouvu uzavřeli v roce 2023 nebo dříve, je to minimálně pět let, pokud jste ji uzavřeli od 1. 1. 2024, pak musíte spořit nejméně 10 let.
V každém případě lze předdůchod vyplácet až po 60. roce věku a nejdřív pět let před věkem řádného důchodu.
Předdůchod: podmínky
- Mít sjednané doplňkové penzijní spoření nejméně 10 let (nebo nejméně pět let u smluv z roku 2023 a starších)
- Musí vám být nejméně 60 let.
- Do věku odchodu do důchodu vám zbývá maximálně pět let.
- Naspořená částka musí být tak vysoká, aby výplatu předdůchodu umožnila.
Kolik tedy musíte mít naspořeno? Částka musí být tak vysoká, abyste z ní mohli pobírat předdůchod nejméně po dva roky. Zároveň je určená minimální výše měsíční výplaty. „Stát určuje nejnižší vyplácenou měsíční částku, která musí odpovídat alespoň 30 % průměrné hrubé mzdy za předchozí kalendářní rok. Pro rok 2026 je to tedy zaokrouhleně 14 452 korun,“ uvádí Česká spořitelna a doplňuje, kolik nejméně musíte mít naspořeno:
|Doba výplaty
|2 roky
|3 roky
|4 roky
|5 let
|Potřebná částka
|346 848 Kč
|520 272 Kč
|693 696 Kč
|867 120 Kč
Pokud této částky nedosahujete, je možné ji zvýšit jednorázovým vkladem, a až po té zažádat o předdůchod. Banka doporučuje mít aspoň o několik tisíc víc, než je minimum uvedené v tabulce.
Dobu, po jakou vám má být předdůchod vyplácen, si určujete sami. Výnosy ze spoření se daní 15% daní (příspěvky zaměstnavatele se nedaní).
Mohu brát předdůchod a přitom pracovat?
Na rozdíl od předčasného důchodu zde žádná omezení práce či podnikání nejsou. Navíc, což oceníte hlavně jako OSVČ, nemusíte při pobírání předdůchodu platit zálohy na zdravotní pojištění. Pokud se rozhodnete nepracovat vůbec, zdravotní pojištění za vás pokryje stát a od platby sociálního pojištění budete osvobozeni.
Podle toho, jak vysoký předdůchod budete pobírat (tedy kolik máte naspořeno), může být výhodnější varianta práci si částečně ponechat. Nemusíte ale pracovat „na plné tempo“, lze přejít na částečný úvazek nebo jiný typ smlouvy, zvolnit a chybějící příjmy doplnit právě předdůchodem.
Pokud máte předdůchod dostatečně vysoký, výdělek bokem nemusíte vůbec potřebovat. Jen pozor – jakmile už si o předdůchod u své banky zažádáte, není možné jeho pobírání předčasně ukončit nebo změnit výši výplaty.
Předčasný důchod versus předdůchod. Co je výhodnější?
Finančně je rozhodně lepší předdůchod, musíte ale na něj mít naspořeno. Na rozdíl od předčasného důchodu vás neomezuje ve výdělečné aktivitě ani vám nesnižuje pozdější výplatu starobního důchodu.
|Předčasný důchod
|Předdůchod
|Kdy lze začít čerpat
|až 3 roky před důchodovým věkem
|až 5 let před důchodovým věkem
|Na čem záleží jeho výše
|na odpracovaných letech a výdělku v rozhodném období
|na naspořené částce a délce výplaty
|Možnost pracovat
|velmi omezená
|neomezená
|Kdo ho vyplácí
|stát z penzijního systému
|platíte ho ze svého spoření (s příspěvkem státu a zaměstnavatele)
|Jak ovlivňuje výši starobního důchodu
|krátí ji za každých 90 dní o 1,5 procenta
|neovlivňuje ji
|Minimální výše dle zákona
|9 800 Kč
|14 452 Kč
Předčasný důchod doporučují odborníci volit jen v případě, že chcete s prací skončit ještě předtím, než získáte nárok na řádnou starobní penzi, a zároveň nemáte naspořeno. Důvodů k tomu může být více – třeba to, že jste už dlouhou dobu bez práce a ztratili jste již nárok na podporu v nezaměstnanosti, nebo že chcete vystoupit z hektického pracovního koloběhu a raději si užít vnoučata nebo třeba cestovat, dokud na to máte zdraví a energii.
V tom případě si dobře rozmyslete, kdy do předčasného důchodu nastoupíte. Udělat to sice můžete již tři roky předtím, než dovršíte věk stanovený zákonem pro řádný starobní důchod, za každých 90 dní se vám ale trvale sníží peníze, které budete dostávat. Každý rok, o který půjdete dříve do penze, vám tak může měsíční výplatu důchodu snížit i o více než tisíc korun.