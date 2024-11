Ekonomika stoupne, inflace zůstane nízká a mzdy porostou, čeká ministerstvo

„Listopadová predikce ministerstva financí potvrzuje pozitivní vývoj české ekonomiky. Letošní růst hrubého domácího produktu o 1,1 procenta s očekávaným zrychlením na 2,5 procenta v příštím roce naznačuje návrat k dlouhodobějšímu růstovému trendu. Navzdory zvýšeným výdajům na obranu, důchody či odstraňování povodňových škod by měl deficit veřejných financí letos klesnout na 2,8 procenta hrubého domácího produktu, s dalším snížením na 2,3 procenta v příštím roce,“ shrnul na úvod ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Česká ekonomika by tak měla letos i příští rok růst rychleji než sousední Německo. To letos odhaduje pro svou ekonomiku stagnaci, pro příští rok růst o jedno procento. Tuzemskou ekonomiku podle ministerstva potáhnou například investice nebo vyšší spotřeba domácností.

Rychlejšímu růstu tuzemského hospodářství naopak podle náměstka ministra financí Marka Mory brání z velké části problémy Německa, na které je Česko úzce navázané. „Německo je ve větších problémech, než se původně zdálo. Němci vsadili nejen na elektromobilitu, ale i na levný plyn z Ruska, poptávku z Číny, která nyní klesá, a podobně. Chceme více diverzifikovat, ale to potrvá. Čekali jsme také větší útraty domácností, míra jejich úspor je stále vysoká,“ uvedl Mora.

Zásobníky s plynem jsou plné

Reálná mzda by měla letos i příští rok růst tempem kolem čtyř procent za rok, velkou měrou k tomu přispívá odeznění inflační vlny. Meziroční inflace se od počátku letošního roku znovu po téměř třech letech pohybuje mezi dvěma a třemi procenty, kde by se kromě samého závěru letošního roku měla udržet po celý horizont predikce. Průměrná míra inflace by tak letos měla být u 2,4 procenta a v roce 2025 dále na 2,3 procenta. Růstu mezd pomáhá také přetrvávající poptávka firem po zaměstnancích.

V prosinci by se podle resortu financí mohla meziroční inflace dostat až do okolí tří procent. V lednu by se ale měla vrátit blíž ke dvojce, a to díky levnějším energiím. „Klesá cena silové elektřiny, dobrá bude i cena její regulované složky. Náklady podniků na energie i domácností tedy klesnou. Regulovaná složka v roce 2025 proti roku 2024 neporoste,“ doplnil k vývoji cen energií ministr Stanjura.

Ředitel sekce hospodářské strategie a politiky ministerstva financí David Prušvic dodal, že ceny plynu a elektřiny na burze jsou nyní už na úrovni před rokem 2022 a mají tendenci klesat, případně stagnovat. „Zásobníky s plynem v Česku jsou na 92 procentech,“ sdělil.