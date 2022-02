Sestra šéfky úřadu vlády usedla v představenstvu Českých drah. Poprvé je tak v nejvyšším vedení žena

„Otázku zmíněného příbuzenského vztahu jsme vůbec neřešili. Při hlasování dozorčí rady šlo o jednomyslnou volbu. I odcházející generální ředitel ČD Ivan Bednárik nad ní vyjádřil spokojenost. Havelková velmi dobře splňuje požadavky na odbornost,“ řekl pro Lidovky.cz předseda dozorčí rady Zámečník na dotaz, zda se při volbě zabývali tím, že Havelková je sestra šéfky úřadu ve Strakově akademii a mohla tím případně získat výhodu.

„Určující je odbornost a znalost problému a opravdu chci, aby péče o lidské zdroje patřila mezi priority ČD. Nikdo nemůže zpochybnit schopnosti Blanky Havelkové. Jsou za ní hmatatelné výsledky,“ uvedl pro Lidovky.cz ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

První nabídku odmítla

Podle Pavla Krtka, který ČD řídil od listopadu 2014 do září 2018, zvolení Havelkové znamená, že poprvé v historii, včetně doby Rakousko-Uherska, usedne v nejvyšším vedení národního dopravce žena. Havelkovou, jež v ČD pracuje od května 2008, vybral do čela DVI právě Krtek. „Je velmi schopná manažerka. V ČD měla na starosti personální otázky a vzdělávání, proto byla vybrána, aby vedla Dopravní vzdělávací institut, což je jakési centrum sdílených služeb pro personální záležitosti napříč podniků ovládaných drahami,“ uvedl Krtek.

DVI zajišťuje i vzdělávání v oblasti železniční dopravy, psychologické poradenství a diagnostiku. Firma s ročním obratem okolo 100 milionů korun zaměstnává 83 lidí a poskytuje školení pro certifikaci i soukromým dopravcům. „Mimochodem, Havelkové byla funkce v představenstvu ČD nabízena už v roce 2016, ale odmítla,“ řekl exředitel Českých drah.

Sama Havelková ve vyjádření pro Lidovky.cz uvedla, že si postu ve vedení podniku velmi váží a dle svých slov udělá maximum, abych ve významné pozici obstála. „Ve skupině ČD pracuji bezmála patnáct let, mám zkušenosti s řízením lidských zdrojů, nastartovala jsem společnost Dopravní vzdělávací institut. Je za mnou viditelná práce a výsledky a jsem přesvědčena, že právě díky tomu mi byla tato nabídka učiněna. Stejně tak to určitě nesouvisí s tím, co dělá moje sestra a že má sama úspěšnou kariéru,“ řekla Havelková s tím, že nepatří mezi příznivce diskusí, zda obsazovat do orgánů firem ženy, či muže. „Jsem přesvědčena, že důležitá je odvedená práce bez ohledu na to, zda jsem, nebo nejsem žena,“ dodala nová členka dozorčí rady.

Blanka Havelková pochází z Tábora. Krátce po dokončení Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde získala magisterský titul v oboru pedagogika, začala od května 2008 pracovat v ČD. Zprvu jako vedoucí skupiny na personálním oddělení, kde působila zhruba rok a půl. Poté byla povýšena na ředitelku oddělení vzdělávání a v této funkci pracovala až do června 2016. Od té doby řídila společnost DVI.

ČD dočasně povede Kraus

Na úterním mimořádném jednání dozorčí rady ČD rezignoval na funkci předsedy představenstva a generálního ředitele drah Ivan Bednárik (skončí 28. února), který podnik řídil od prosince 2020, kdy v čele společnosti nahradil Václava Nebeského. Bednárik předtím vedl ČD Cargo zajišťující nákladní dopravu. Důvody rezignace nekomentoval. Zároveň však uvedl, že nesouhlasí s plánovanými úsporami, které plánuje vláda a jež se přímo dotknou i Českých drah.

Jak uvedl ministr dopravy Kupka, Bednárikův nástupce vzejde z výběrového řízení. „Z výběrového řízení musí vzejít silný manažer, který stabilizuje hospodaření Českých drah. Zároveň bude jeho úkolem vypořádat se s majetkovými vztahy, nastavit efektivnější strukturu řízení celé skupiny. Zvýšit se má také kvalita poskytovaných služeb národního dopravce. Cestující musí vidět nové a čisté vlaky,“ řekl ministr Kupka. Do výběru nového šéfa ČD povede dosavadní náměstek Michal Kraus, který se nově posune na post místopředsedy. V představenstvu včera skončili i místopředseda Václav Nebeský a člen Petr Pavelec. V představenstvu jsou dále Jiří Ješeta a nově Blanka Havelková. Po výběrovém řízení by vedení dopravce mělo být opět pětičlenné.

s přispěním Michala Pavce