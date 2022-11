PŘEHLEDNĚ: Jak se k regulování cen elektřiny a plynu postavili ve vybraných zemích EU

Nadto začnou v Evropské unii od čtvrtka platit nová opatření, jejichž cílem je mimo jiné omezit spotřebu elektřiny – a to od začátku prosince do konce března v takzvané špičce alespoň o pět procent. Česko spoléhá na to, že alespoň pětiprocentní úspory dosáhne kombinací dobrovolných úspor, nezastropováním celkové spotřeby u podnikatelů, úsporami vyvolanými růstem cen ve špičce, kampaní a dalšími už fungujícími opatřeními. Spotřební špičku stanoví dle statistik Energetický regulační úřad (ERÚ).

LN přinášejí výběr informací o regulování cen energií ve vybraných členských zemích EU: