První Afroameričanku, která kdy zasedla v bankovní radě americké centrální banky, Trump vyzval k rezignaci už minulý týden. Podle tiskových agentur tak prezident pokračuje v útocích na nezávislost centrální banky i jejího šéfa Jeroma Powella, které dlouhodobě kritizuje kvůli podle jeho mínění pomalému a nedostatečně razantnímu snižování úrokových sazeb.
Bude-li Trumpův bezprecedentní krok napaden u soudu, může otestovat hranice moci prezidenta nad nezávislým orgánem měnové politiky, píše Reuters.
Trump v dopise Cookové uvedl, že má k jejímu odvolání „dostatečný důvod“, protože v roce 2021 v dokumentech k různým hypotečním úvěrům na nemovitosti v Michiganu a v Georgii údajně uvedla, že obě jsou jejím trvalým bydlištěm, kde hodlá žít, aby tak získala lepší úvěrové podmínky.
Trump vyzval Cookovou k rezignaci minulou středu po zveřejnění dopisu šéfa Federální agentury pro financování bydlení (FHFA) Billa Pulteho, v němž naléhá na ministerstvo spravedlnosti, aby Cookovou prošetřilo kvůli možnému hypotečnímu podvodu. Cooková, kterou do Rady guvernérů Fedu jmenoval v roce 2022 Trumpův předchůdce Joe Biden, má teprve poskytnout podrobné informace k dotyčným transakcím.
Ačkoli je funkční období guvernérů Fedu nastaveno tak, aby trvalo déle než mandát prezidenta, zákon o centrální bance umožňuje odvolat úřadujícího guvernéra „z pádného důvodu“, píše agentura Reuters.
Američtí prezidenti však tuto tuto stránku zákona nikdy netestovali a zvláště od 70. let minulého století většinou drželi od Fedu ruce pryč, aby zaručili důvěru nezávislost americké měnové politiky, připomíná Reuters.
Trump v dopise obvinil Cookovou z „podvodného a potenciálně zločinného jednání ve finanční záležitosti“ a uvedl, že nemá důvěru v její „bezúhonnost“.
„Dotyčné jednání vykazuje přinejmenším takovou nedbalost ve finančních transakcích, která zpochybňuje vaši kompetenci a důvěryhodnost coby finančního regulátora,“ dodal Trump, jenž tvrdí, že má pravomoc odvolat člena bankovní rady podle článku 2 americké ústavy a zákona o centrální bance z roku 1913.
Cooková minulý týden oznámila, že ani přes výzvy prezidenta odstoupit nehodlá. „Nemám v úmyslu nechat se zastrašit a odstoupit z funkce kvůli několika otázkám vzneseným v tweetu,“ uvedla. „Jako členka Rady guvernérů Fedu hodlám brát všechny otázky týkající se mé finanční historie vážně, a proto shromažďuji přesné informace, abych mohla odpovědět na všechny legitimní otázky a poskytnout fakta,“ dodala.
Vzhledem k bezprecedentní povaze celé věci není podle Reuters jasné, jak se bude vyvíjet dál. Členové jiných nezávislých amerických institucí, kteří u soudu napadli Trumpovy pokusy o jejich vyhazov, museli vést právní spory na vlastní náklady s nejistým výsledkem.
Příští měnové zasedání Fedu se koná 16. a 17. září.