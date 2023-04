Česko by mělo mít dvě sazby DPH, domnívá se prezident Pavel

„V obecné rovině zjednodušení sazeb DPH ze tří na dvě smysl dává,“ řekl Pavel. Změna podle něj přinese nejen více peněz do státní pokladny, ale systém také zpřehlední a zúží prostor pro daňové úniky. Záležitost projednával s ekonomickými odborníky. Řekl, že podle nich by zjednodušení pomohlo státnímu rozpočtu 70 až 80 miliardami korun.

„Otázkou je, do jaké míry by ta skladba komodit v jednotlivých sazbách dopadla na sociální složení obyvatelstva. Pokud dopad bude na nejnižší příjmové kategorie, určitě to dobře není,“ poznamenal. Na místy je proto podle něj věcná debata, které komodity by měly být ve které sazbě a jaký dopad to bude mít na lidi, kteří už dnes mají velké sociální problémy.

Česká televize minulý týden uvedla, že podle návrhu ministerstva financí by se měly sloučit snížené sazby DPH, které v současnosti jsou deset a patnáct procent. Nová snížená sazba by měla být 14. Podle zástupců vlády návrhy nejsou konečné. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) uvedl, že resort pouze zpracoval výpočty, co by znamenaly změny položek u DPH, návrh případných změn teprve vzejde z debaty koaličních stran.

Hnutí STAN do koaličních jednání půjde s návrhem zachovat tři sazby daně z přidané hodnoty (DPH). Ke třem sazbám se kloní také lidovci, Piráti pak nepodporují zvýšení spodní sazby na 14 procent. Konečné návrhy na snížení schodku státního rozpočtu sdělí premiér jménem vlády zhruba za měsíc. Opozice návrhy kritizuje.