Firmy pomáhají: Naučte děti chránit životní prostředí a zapojte je do unikátního projektu

„Příběh odpadkového krále“ je edukativní projekt, který je zaměřen na rozvoj dětí pomocí her. „Celoroční projekt je postaven na pohádce o 6 lesních zvířátkách, kdy každý z nich je ambasadorem jednoho druhu odpadu. Dále obsahuje pracovní sešity, hry a ekopokusy, které budeme od září i s pomocí společnosti AVE distribuovat do mateřských školek. Jeho cílem je, aby si děti osvojily třídění odpadů a vytvořily si na něj návyk,“ říká zakladatelka a CEO společnosti Infráček Nikola Hodková.

„Krásná velká krabice plná her a pokusů je velkým lákadlem pro děti. Při plnění her a cvičení se navíc zábavnou formou učí respektu k přírodě, jak se chovat zodpovědně k planetě a jak nakládat s odpady. Je to nejlepší forma ekologické výchovy,“ dodává Pavla Ivácková, ředitelka marketingu společnosti AVE CZ, která je jednou z největších odpadových firem v České republice, a která projekt podporuje.

Projekt probíhá od září do června, tedy celý školní rok. Při jeho vzniku spolupracovala firma Infráček s mnoha odborníky jako jsou psychologové, pedagogové, logopedové a další. Každý box obsahuje metodiku pro učitele a pomůcky. Vznikl i odporný webinář, který má pedagogům pomoci.

Cílem projektu je podpořit snahu vybudovat v dětech správné návyky v přístupu k našemu okolí, zdraví, ochraně přírody a pomoci dětem porozumět pojmům jako je recyklovatelný odpad, dále nevyužitelný odpad, zdroje vyměnitelné energie, obnovitelné zdroje, ekologie a ochrana životního prostředí.

„Cílem je v dětech vytvořit trvalý návyk, proto je důležité s nimi pracovat od co nejnižšího věku. Z vlastní zkušenosti vím, že děti, které se něco naučí a přijmou to za „své“, mají potom tendenci to aplikovat i doma. Vyžadují to po vás, rodičích, a berou to hodně vážně. Právě to se nám na té myšlence líbí, že děti mohou leckdy pozitivně ovlivnit celou rodinu.“ dodává paní Hodková. Projekt se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí.