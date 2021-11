Přijdou škrty, snížení výdajů a odklad nákupů, říká proděkan fakulty financí a účetnictví

Leoš Vítek, ekonom VŠE.

Lidovky.cz: Budoucí vláda deklarovala, že v rozpočtu na příští rok škrtne 80 miliard korun. Vláda v demisi ale schválila obnovení některých programů pro podnikatele, které připravuje o obchody další vlna covidu. Je snížení deficitu rozpočtu 2022 o 80 miliard korun reálné?

Není to tak, že by na ministerstvu financí seděli geniální lidé, kteří by procházeli rozpočet položku po položce a říkali, co je možné škrtnout v jednotlivých rezortech. To ostatně ani není možné, protože podle rozpočtových pravidel a kompetenčního zákona o tom musejí rozhodnout správci rozpočtových kapitol a případně vláda. Realistická není ani představa, že najdete někde v rozpočtu stomiliardovou položku a škrtnete ji. Podle mě nelze snížit výdaje jinak než kombinací škrtů, zpomalením růstu běžných výdajů rozpočtových kapitol a dočasným odložením nákupů. Obvyklá praxe vlád dosud byla právě tato kombinace: zrušit neobsazená místa, na určitou dobu zastavit nabírání nových lidí, zastavit či zpomalit běžné nákupy, které momentálně nepotřebujete. Tedy zpomalit tempo běžných výdajů. Například pokud existují odhady, že nominální výdaje porostou o pět procent, tak je můžete zpomalit tak, že budou růst třeba jen o procento či dvě. Když toto vláda dokáže udržet po delší dobu, výrazně to dlouhodobě pomůže snížit podíl deficitu k HDP. A samozřejmě je druhá věc, zda s tímto správci rozpočtových kapitol tak trochu nepočítají a nemají v návrhu rozpočtu takzvanou „vatu“ pro vyjednávání s ministerstvem financí a vládou. Otázkou je ale samozřejmě rozsah škrtu, který po nich budete chtít. A jde také o to, zda to má být jednorázový škrt v daném roce, anebo trvalý. To jsou dvě různé věci.