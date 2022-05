Jak se rodiče dostanou k pomoci 5000 Kč? Pro část dětí bude automatická, zbytek požádá elektronicky

Detaily elektronické žádosti o příspěvek 5 000 korun na dítě ministerstvo práce teprve upřesní. Podle důvodové zprávy k zákonu si však od tohoto postupu slibuje rychlejší a snadnější vyřízení.

„Umožněním elektronického podání žádosti bude zajištěno bezkontaktní podání, které umožní odeslání žádosti z pohodlí domova bez návštěvy příslušného pracoviště Úřadu práce. Sníží se tak administrativní zatížení Úřadu práce i klientů,“ uvedl resort ve zprávě. Ti, kdo přístup k internetu nemají, budou moci využít kontaktní místa Czech Point.

Rodiče pobírající příspěvek na dítě, kteří pětitisícovku dostanou automaticky, mohou s penězi podle navrhovaného znění zákona počítat do konce srpna. Ostatní pak „do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém rozhodnutí o jeho přiznání nabylo právní moci“, což bude zřejmě záviset na tempu, s jakou se bude dařit jejich žádosti administrovat.

Pro zpracování on-line žádostí by podle formulace v důvodové zprávě k zákonu měla vzniknout zvláštní aplikace. „Náklady na vytvoření aplikačního programu jsou dle odhadů vyčísleny na cca 30 milionu Kč,“ stojí ve zprávě.

Pokud vše půjde podle vládních předpokladů, další komunikace s úřady by po podání žádosti neměla být nutná. Předložit dodatečné doklady na výzvu pobočky Úřadu práce by bylo potřeba jen v případě, kdy by potřebné údaje nešlo zjistit v elektronické podobě a „způsobem umožňujícím dálkový přístup“.

Zákon počítá s příjmovou hranicí milion korun hrubého ročně pro rodiče či jiné pečovatele vychovávající dítě ve společné domácnosti. Po zohlednění této hranice a započítání zhruba deseti procent rodičů, kteří podle odhadů ministerstva nebudou chtít státu odhalovat svou finanční situaci, by mohlo příspěvek získat 1,82 milionu dětí. To by pro stát představovalo náklady ve výši zhruba 9,1 miliardy korun.

Nárok na příspěvek vedle zaměstnanců získají i OSVČ, u nichž bude pro přiznání jednorázové dávky rozhodující dílčí základ daně z příjmů ze samostatné činnosti. Počítají se příjmy za rok 2021, stejně jako u zaměstnanců, kde je částka přesně definována jako vyměřovací základy pro odvod pojistného ze všech zaměstnání.

Až na speciální výjimky pro potomky cizinců mohou pětitisícový bonus získat jen děti s trvalým bydlištěm v České republice. Věková hranice je osmnáct let - tohoto věku dítě nesmí dosáhnout před letošním 1. srpnem. Dodatečně pak mohou o peníze žádat rodiče dětí, které se narodí od srpna do konce letošního roku.

Příspěvek má pomoci domácnostem pokrýt náklady zvýšené mimořádnou inflací. Také proto nebude podléhat dani z příjmů ani exekucím. O příspěvek bude nutné požádat do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti zákona, jinak nárok zanikne.

Návrh zákona by měla ve středu projednat vláda, pak zamíří do Sněmovny.