Německo dostalo varování před prodejem části hamburského přístavu Číňanům

Experti unijní exekutivy také připomínali, že hamburský přístav má nejen civilní, ale i vojenský význam, a nabádali proto k opatrnosti ve věci možného vstupu čínského investora.

Handelsblatt uvádí, že spolková vláda nyní musí rozhodnout, zda tuto transakci povolí. Všechna ministerstva, kterých se věc týká, jsou proti, nicméně úřad kancléře Olafa Scholze nevidí důvod k tomu, proč by se obchod neměl uskutečnit. Správa hamburského přístavu se obává, že v případě, že do něho čínský investor nevstoupí, bude to znamenat nevýhodu v hospodářské soutěži. Cosco už má podíl v kontejnerových terminálech v přístavech v Rotterdamu a Antverpách.

Odborníci v Bruselu podle Handelsblattu na tento argument neslyší. Evropská unie klade ještě větší důraz na ochranu kritické infrastruktury od té doby, co Rusko dřívější energetické partnerství s Německem využívá po invazi na Ukrajinu k nátlaku na evropské země.

Německý ministr hospodářství Robert Habeck v září řekl, že Německo už není ve vztahu k Číně naivní a společně s EU zaujme vůči Pekingu tvrdší postoj v otázce obchodních vztahů.

Z hlediska počtu lodí i kapacity je Cosco čtvrtou největší rejdařskou společností na světě. Lodí má bezmála 500. Flotila světové jedničky, dánského námořního přepravce A.P. Moller-Maersk, čítá 718 lodí.

Je to už šest let, co Řecko podepsalo dohodu o prodeji svého největšího přístavu Pireus právě čínské firmě Cosco Shipping Corporation. Kontrakt měl hodnotu 368,5 milionu eur (asi deset miliard Kč). Privatizace státního majetku byla jednou z klíčových podmínek záchranného programu pro silně zadlužené Řecko.

COSCO v rámci dohody nejprve koupilo 51procentní podíl v přístavu za 280,5 milionu eur. Po realizaci slíbených investic získala firma dalších 16 procent akcií přístavu za 88 milionů eur. Společnost se také zavázala, že do přístavu investuje 350 milionů eur.