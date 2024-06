Přístavy v Asii kvůli Húsíům nestíhají. Ceny za přepravu rostou, chybí kontejnery

Celá řada firem se v současné době začíná připravovat na tradiční nákupní nápor koncem roku, který primárně souvisí s Vánocemi. Maloobchodníci, výrobci i celá odvětví jsou ale závislí na přepravě po moři. Ta kvůli přetíženým přístavům zdražuje. Na mnohých místech chybí i přepravní kontejnery, píše agentura Reuters.

Celosvětové přetížení přístavů dosáhlo osmnáctiměsíčního maxima. Na rozdíl od pandemie nemoci covid-19 ale přístavy primárně nepociťují důsledky spotřebitelské nákupní horečky. Plavidlům se totiž nedaří dodržovat původně odhadované termíny. Většina lodí volí delší trasy kolem Afriky, aby se vyhnuly Rudému moři. V některých důležitých přístavech, jako je Singapur, řada lodí najednou vykládá větší objem nákladu a snižuje se počet zastávek v menších přístavech.

„Přepravci se snaží situaci zvládnout tím, že neplánovaně vykládají více kontejnerů v méně překladištích. Ty se hromadí v Singapuru a dalších důležitých přepravních uzlech,“ říká pro Reuters Jayendu Krishna ze singapurské poradenské skupiny Drewry Maritime Advisors s tím, že průměrný objem vyloženého nákladu v Singapuru se od ledna do května zvýšil o 22 procent.

Kontejnerová loď čeká i týden

Právě Singapur, ve kterém se nachází druhý největší kontejnerový přístav na světě, zaznamenal v posledních týdnech obzvlášť značné přetížení. Průměrná čekací doba na ukotvení kontejnerové lodi tam ještě koncem května činila dva až tři dny. Nyní je ale tato lhůta dokonce dvojnásobná. V běžném provozu přitom kontejnerové lodi v Singapuru čekají maximálně jeden den.

Poradenská skupina Linerlytica informovala o tom, že přepravci se začínají více zaměřovat i na další důležité přístavy v Asii. Řadí se mezi ně hlavně malajské Port Klang a Tanjung Pepelas. Větší nápor je patrný i v Číně, a to zejména v přístavech Čching-tao a i v Šanghaji. Analytici varují, že zpoždění budou vysoká i v dalších měsících, mohla by se však alespoň částečně snižovat.

Někteří přepravci kvůli vysokému zatížení asijských přístavů již ruší plavby. Řadí se mezi ně i druhý největší kontejnerový přepravce na světě, společnost Maersk. Její vedení informovalo o tom, že oproti původním plánům nebude realizovat své dvě červencové plavby do Číny a Jižní Koreje.

Rostou ceny za přepravu

Odborníci říkají, že přepravní nápor začal dříve, než je běžné. Odnést to mohou kupující, kteří mohou v dalších měsících bojovat s vyššími cenami. Do dubna platilo, že sazby za přepravu zůstaly několik měsíců stabilní, od května ale zase začaly růst. To mimo jiné znepokojuje centrální banky, které již vyhlížejí další snižování úrokových sazeb. Případná vyšší inflace by ale mohla tyto plány zhatit.

„Američtí spotřebitelé utrácejí více než loni a maloobchodníci se snaží předzásobit, aby uspokojili rostoucí poptávku,“ komentuje pro Reuters aktuální trendy Jonathan Gold jako viceprezident Národní maloobchodní federace USA s tím, že přepravní sazby jsou nyní na nejvyšších hodnotách za rok 2024 a od ledna se na některých trasách dokonce ztrojnásobily.

Rostoucí americká poptávka po čínském zboží může souviset také s vyššími cly, které vstoupí do účinnosti už počátkem letošního srpna. Dotýkat se mají třeba oceli nebo zdravotnických výrobků. Maloobchodníci v USA se tedy i proto mohou snažit předzásobit.