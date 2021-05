Proč bitcoin zaznamenal ztrátu? Ohrožuje životní prostředí? Nabízíme odpovědi

Minulý měsíc atakovala hodnota jednoho bitcoinu 65 tisíc dolarů (přes milion a čtvrt korun). Ve středu se pohybovala o více než padesát procent níže. Klesl bitcoin, klesali i další známé kryptoměny jako ethereum. Jaké jsou k tomu důvody? Jak velkým rizikem je bitcoin i další kryptoměny pro životní prostředí? Co to vůbec kryptoměny jsou? Server Lidovky.cz přináší odpovědi na zásadní otázky.

Co jsou kryptoměny?

Kryptoměny jsou ze své podstaty virtuálním typem měny, které ke svému fungování potřebují síť počítačů, část jejich výkonu a internet. Virtuální měna znamená, že existují pouze jako zápis v paměti počítače, nikoliv například jako bankovka. Za bankovky lze ovšem kryptoměny měnit, a proto se pro celou řadu lidí staly nástrojem investice, přestože jsou velice nestabilní. „Oblíbené kryptoměny jako ethereum mají stále vysokou podporu a investoři do konce roku očekávají další růst. Zda se jejich očekávání naplní, je ovšem otázkou. Kryptoměny stále patří mezi extrémně volatilní aktiva,“ sdělil pro ČTK k současné situaci na trhu s kryptoměnami regionální ředitele společnosti 4fin Tomáše Trauške.

Jaké byly důvody, že bitcoin natolik vzrostl a proč nyní dochází k pádu jeho i dalších kryptoměn?

V prosinci roku 2017 dosáhla cena digitální měny bitcoinu téměř dvaceti tisíc dolarů (418 tisíc korun). Následně však přišel strmý pád až o pětasedmdesát procent. Na začátku letošního roku ale byla hodnota jedné mince přes třicet tisíc dolarů (627 tisíc korun). Když pak Elon Musk, známý miliardář a vlastník výrobce elektromobilů Tesla, v únoru uvedl, že tato společnost investovala do bitcoinů přes 1,5 miliardy dolarů (33,3 miliardy Kč) a půjde s nimi u Tesly nakupovat, kurzy bitcoinu, ale i dalších kryptoměn, jako je například ethereum, začaly závratně posilovat.

Byl to ale právě opět Musk, který později zapříčinil svým prohlášením opak. Kryptoměny totiž začaly právě po jeho tweetu výrazně ztrácet hodnotu na přelomu minulého a tohoto týdne. Oznámil v něm, že Tesla platby Bitcoinem již nebude dále přijímat. „Jsme znepokojeni stále častějším využíváním fosilních paliv pro těžbu bitcoinů a transakcí s nimi, zejména uhlí, které má nejvyšší emise ze všech paliv. Kryptoměna je dobrý nápad na mnoha úrovních a věříme, že má slibnou budoucnost. Ta však nemůže přijít, pokud je to na úkor životního prostředí,“ napsal Musk. Později dodal, že sám nemá v úmyslu bitcoiny prodávat a jakmile bude mít jejich těžba menší dopad na životní prostředí, začne je znovu využívat.

V té době už ale klesala cena bitcoinu v řádu jednotek procent, protože investoři začali po jeho tweetu kryptoměnu prodávat. V úterý navíc oznámili Číňané, že nově nesmí v zemi poskytovat finanční instituce a platební společnosti žádné služby spojené s kryptoměnami. Spolu s bitcoinem pak zamířila dolů například i druhá největší kryptoměna ethereum. Čína se podílí na těžbě bitcoinů v globálním měřítku více než 75 procenty.

Jak se bitcoin a další kryptoměny těží?

V procesu těžby jde zjednodušeně řečeno o to, že těžaři zpracovávají a ověřují kryptoměnové transakce skrze nainstalovanou aplikaci na svůj počítač, díky čemuž pak vznikají nové bitcoiny. Všechny údaje o transakcích jsou v takzvaném blockchainu, což je v podstatě účetní kniha poskládaná z jednotlivých řetězců plateb. K „výrobě“ bitcoinu je třeba počítače, který svým výpočetním výkonem řeší matematické algoritmy. Když jej vyřeší, obdrží majitel počítače odměnu v podobě určitého množství bitcoinů. Těžaři přitom za účelem dosažení co největšího výkonu počítačů a následné odměny skupují extrémní výkonné grafické karty či herní notebooky a zakládají celé farmy počítačů. Proto se dnes mluví o profesionalizaci těžby.

Jak je energeticky náročná těžba kryptoměn?

Celosvětová těžba pouze bitcoinu spotřebuje podle letos zveřejněné analýzy Cambridgské univerzity za rok asi dvakrát více elektřiny než Česká republika. Konkrétně jde zhruba o 121,36 terawatthodiny (TWh) elektřiny, přičemž třeba jaderné elektrárny Temelín a Dukovany vyrobily loni 30,05 TW elektřiny. „Nikdy jsem neviděl nic tak neefektivního jako bitcoin,“ řekl v reakci pro média zakladatel společnosti DigiEconomist Alex De Vries.

Proti bitcoinu mluví také fakt, že podle informací agentury Reuters jiná virtuální měna Dogecoin spotřebovává 0,12 kilowatthodiny elektrické energie za jednu transakci, zatímco u bitcoinu je to 707 kilowatthodin.

Na druhou stranu, vědci z Cambridge konstatovali, že z celkové potřeby energie třeba v USA představuje těžba bitcoinů 0,23 procenta, což je méně, než mají na svědomí herní konzole nebo klimatizace. Výzkum společnosti ARK Investment Management pak tvrdí, že bitcoiny celkově spotřebují méně než deset procent energie oproti tradičnímu bankovnímu systému. V tomto případě je však třeba dodat, že bankovní systém slouží nepodstatně většímu množství lidí.

Kdo na současném pádu nejvíce tratil?

Podle dostupných informací z velkých společností oslabily například akcie právě Muskovy Tesly, ale také třeba platebních společností Mastercard, Square a PayPal, které přijímají platby v kryptoměnách. Tratily také společnosti napojené na kryptoměny, ať už jde o burzy Coinbase Global či bitcoinové banky Silvergate Capital.

Jaká je současná situace?

Po dnech klesání přišla před uzávěrkou textu na trhu kryptoměn ke stabilizaci. Podle expertů za to může nejen podpora od známých osobností, jakou je například zakladatelka investiční společnosti Ark Invest Cathie Woodová, ale také touha spekulantů na současné situaci vydělat. „Lidi to považují za okamžik, kdy je vhodné po propadu nakupovat, a řada z nich si myslí, že je to poslední šance nakoupit bitcoiny levně,“ uvedl podle agentury Reuters ředitel obchodní platformy Cryptohopper Ruud Feltkamp.