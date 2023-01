Čekání při koupi auta nevadí, vyšší cena ano. Elektrovůz neláká, říká průzkum

„Vidíme návrat k preferenci benzinu a zároveň setrvale klesá zájem o diesel. Stále panuje nedůvěra k vozům s alternativními pohony,“ uvedl Zdeněk Dušek, Partner pro oblast automotive poradenské společnosti EY. Ta průzkum spotřebitelského chování mezi Českými řidiči provádí sedmým rokem. Letos se průzkumu účastnilo na pět stovek respondentů.

Příštím vozem typického českého řidiče tak podle průzkumu bude benzinový vůz (47 procent), případně diesel u jedenácti procent oslovených. Devět procent pak předpokládá nákup nějaké formy hybridního vozu a tři procenta si plánuje koupit plně elektrické vozidlo. Zbylých třicet procent oslovených ještě není nijak rozhodnuto.

V čem ale mají Čeští řidiči podle průzkumu jasno, je výběr automobilky, od které si vůz pořídí. Celkem 67 procent řidičů si totiž plánuje koupit vozidlo stejné značky, které mají doposud. Velice silnou loajalitu ke značce, kterou je možné vidět zejména u automobilek vyrábějících v Česku (Škoda, Hyundai, Toyota) je možné nejefektivněji rozbít nižší cenou (28 procent), lákavým výkupem vozu na protiúčet (26 procent) nebo prodlouženou zárukou 25 procent. Zhruba 27 procent zákazníků si přitom plánuje koupit vůz stejné značky i tehdy, pokud by prodejce konkurenčního vozu nějakou z uvedených výhod nabízel.

Ve srovnání s tím je překvapení, že 21 procent zákazníků by bylo ochotných pořídit si vůz od čínského výrobce, přestože čínské značky na tuzemský trh vstoupily teprve nedávno. Zhruba 37 procent by o nákupu čínského auta uvažovalo, pokud by východoasijští výrobci zvýšili vnímání svých vozidel jako kvalitních, a 23 procent požaduje širší síť servisů.

Jaký typ šoféra by byl ochotný stávající auto vyměnit za čínské, se podle šetření nedá jednoduše definovat. „Není to tak, že by řidiči Dacie nebo Hyundaie inklinovali k nákupu čínského auta. Jde to napříč všemi řidiči,“ uvedl Dušek.

Hlavním faktorem je cena

Nejen přechod k jiné značce, ale i přechod od aut na fosilní paliva k ekologičtějším typům vozidel se pro českého řidiče řídí jeho cenou. 68 procent řidičů od pořízení elektromobilu odrazuje jeho vyšší cena, zatímco kratší dojezd vadí jen 40 procentům. Faktor ceny je tak u Čechů mnohem vyšší než u spotřebitelů ze západní Evropy. Vyšší cena elektroaut podle EY odrazuje v sousedním Německu 44 procent jejich potenciálních řidičů, nebo 39 procent v Nizozemí.

Čeští řidiči pak podle Petra Knapa, který má v EY oblast automotive na starosti, mají od elektromobilů zároveň největší očekávání. Největší procento (46 procent ) by si elektroauto pořídilo, kdyby bylo na jedno nabití schopno ujet alespoň 640 kilometrů. Britům přitom stačí dojezd poloviční a u sousedních Němců nebo Nizozemců by největší skupině řidičů dostačovalo 480 kilometrů.