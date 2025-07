Prodejce módy Zalando koupil rivala About You. Chce posílit na evropském trhu

Autor: Lidovky.cz , ČTK

14:52 , aktualizováno 14:52

Němečtí internetoví prodejci módy Zalando a About You dokončili dříve oznámené spojení. Slibují, že společně pokryjí větší podíl evropského trhu s módou. O dokončení spojení obou firem, které zasílají zboží i do České republiky, v pátek informovalo Zalando v tiskové zprávě.