Prodeje obleků letos váznou, krizi zmírnily svatby. Populární byl hybrid mezi sakem a svetrem

„Vyrobili jsme asi polovinu celkového objemu kolekce na období podzim a zima. Kolekci jsme uvedli na trh na přelomu srpna a září. Teď jsme ve fázi, že vyrábíme to, co se vyprodalo, případně chybějící velikosti,“ popisuje Ladislav Blažek, zakladatel firmy Blažek.

„Ten systém je teď úplně jiný. Hlavním důvodem je opatrnost, protože nevíme, jak se to bude vyvíjet,“ vysvětluje změnu přístupu oproti minulým rokům.

Podobně hovoří i další výrobci a prodejci společenského odění. Zároveň se shodují, že letošek přece jen v něčem pomohl. Svatební sezona byla totiž silná – i vlivem toho, že v předchozím roce lidé sňatky kvůli covidu odkládali.

Společnost Blažek má materiál na výrobu oděvů rezervovaný u svých partnerů v Itálii. Snaží se tím alespoň částečně předejít situaci, kdy by měla sklady plné nové kolekce, ale prodejny zůstanou kvůli covidu zavřené.

Ladislav Blažek zároveň připustil, že se letos rozhodli úplně opustit outletová centra a sezonní výprodeje přesunuli výhradně do online prostoru. Současně zavřeli prodejnu na Václavském náměstí v Praze, kde polovinu tržeb tvořili turisté, kteří se do metropole vrací velmi pomalu. Tuzemská klientela si naopak našla velmi brzy cestu zpět.

Zdražovat se budou hlavně košile

„Zákazníci se nám vrátili a nastartovalo se to mnohem líp, než jsem si vůbec uměl představit. Naše tržby se pohybují kolem milionu korun denně, pokud se podíváme na český trh,“ reagoval pro Lidovky.cz Blažek, jemuž soud na začátku letošního roku schválil reorganizaci. Podle ní dostanou věřitelé během tří let skoro celý zisk firmy.

Ceny se ale rozhodla navýšit společnost Galard, která se zaměřuje na obleky a košile šité na míru. Většina dodavatelů totiž zdražila, podle spolumajitele značky Karla Řepy až o deset procent.

„Plánujeme určitě zdražování, zejména košil. Nové kolekce prezentujeme v podobě vzorníků látek a v této oblasti jsme nezaznamenali výraznější omezení. Většina našich dodavatelů patří k největším hráčům na trhu s látkami,“ uvedl pro Lidovky.cz Řepa.

Na rozdíl od Blažka nemusí tolik řešit, jak velký objem kolekce nechá vyrobit, aby ho zvládl prodat s ohledem na epidemiologickou situaci. Galard se totiž orientuje zejména na krejčovství a oděvy šité na míru.

Blažek, který nakupuje převážně merino vlnu a egyptskou bavlnu, už má také první zprávy o zdražování. „Mám nějaké první signály, že ceny látek asi půjdou trochu nahoru po Novém roce. Vypadá to, že pěstitelé bavlny nebo chovatelé merino ovcí trochu snížili svou produkci. Také jsou opatrnější, všechno spolu souvisí. U bavlny bude nárůst asi tři procenta. Pokud budeme dělat nějakou cenovou korekci i my, tak to bude až na jarní a letní kolekci,“ přiznal majitel oděvní společnosti.

Ples jako Brno v loňském roce.

Vedle toho připomněl, že se nadále s příchodem covidu prohlubuje trend uvolňování módy. Nejprodávanějším kouskem je tak sako z úpletu, což je hybrid mezi sakem a svetrem.

Zároveň je nabídka látek podstatně omezenější ve srovnání s obdobím před pandemií koronaviru. „Velcí světoví výrobci látek loni neprodali tolik ze svých kolekcí, takže letos vůbec nové kolekce buď nevyrobili, nebo jenom v menším množství,“ řekl serveru Lidovky.cz Matěj Rázga ze společnosti The Owners. Zároveň si ale myslí, že je na trhu dostatečný výběr látek. Podobně jako Galard šije pro své zákazníky oděvy na míru, takže na předem vyrobené kolekce se nezaměřuje.

Všechny svatby ve stejnou dobu

„Soustředíme se pouze na výrobu obleků, kostýmků, košil, kabátů a dalšího zboží na míru. To nám i v dnešní době dává největší smysl a flexibilitu. Především ohledně nákladů. A zároveň klademe větší důraz na udržitelnost než na trendy,“ dodal Matěj Rázga.

Všichni prodejci se ale shodují na tom, že byla letos velmi silná svatební sezona. Mnozí snoubenci se totiž snažili dohnat veselky, které v loňském roce museli kvůli nástupu covidové pandemie odložit.

Svatební zakázky byly v letošním roce stěžejní i pro Galard, nejsilnější období bylo podle Řepy od května do července.

To potvrdila i společnost Peter Venett. „Zájem zákazníků byl značný, bohužel však přišel tento nápor v jednu dobu. Vzhledem k tomu, že řada zákazníků potřebovala oblek ihned, nebyli jsme schopni všechny zákazníky z kapacitních důvodů uspokojit. Rozhodující pro nás nyní bude, jaký bude vývoj pandemie na podzim a v zimě, zda bude opět nějaký lockdown či omezení konání společenských akcí,“ dodal pro Lidovky.cz Petr Veselý za Peter Venett.