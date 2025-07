Vědec David García-León spolu se svými kolegy zkoumal čtyři mimořádně teplé roky, konkrétně 2003, 2010, 2015 a 2018, které následně porovnal s obdobím mezi lety 1981 a 2010. Zjistil, že každoroční negativní ekonomické důsledky vysokých teplot byly v případě států v Evropě v těchto letech o 1,5 až 2,5krát výraznější než v letech 1981 až 2010, píše portál Euronews.

Mezi lety 1981 až 2010 se každoroční ekonomické škody způsobené vedry v Evropě pohybovaly kolem 0,2 procent HDP. V letech 2003, 2010, 2015 a 2018 to však bylo již 0,3 až 0,5 procent HDP. Predikce navíc naznačují, že v budoucnu budou tyto ekonomické ztráty ještě výraznější. Výzkumníci proto vládám v Evropě zároveň doporučují, aby se na důsledky rostoucích teplot co možná nejlépe připravily.

Situace se bude zhoršovat

García-León přišel také s tím, že pokud evropské státy nepřijmou vhodná adaptační opatření, očekává ekonomické škody z důvodu vysokých teplot mezi lety 2035 až 2045 kolem 0,77 procent HDP. V období 2045–55 vzrostou dokonce na 0,96 procenta a kolem roku 2060 se přehoupnou dokonce přes 1,14 procenta.

Nejvýraznější škody se očekávají v případě států na jihu Evropy. Týká se to hlavně Kypru, Chorvatska, Portugalska, Malty, Španělska a Rumunska. Tam by podle aktuálních prognóz měly každoroční ztráty do roku 2055 přesáhnout i hranici 2,5 procenta hrubého domácího produktu. Významné ztráty však neminou ani Řecko či Francii.

Naopak nejméně výrazné negativní ekonomické dopady z důvodu vysokých teplot se očekávají ve Velké Británii, Irsku, Dánsku, Nizozemsku a Belgii. Každoroční ztráty by se tam v dalších letech měly pohybovat maximálně okolo 0,5 procenta HDP.

Komplikace z pohledu produktivity práce

Experti dlouhodobě varují, že rostoucí teploty negativně ovlivňují produktivitu práce. Potvrdila to také nedávná zpráva OECD, za kterou stojí ekonomika Hélia Costová. Ta zjistila, že každých deset dnů s teplotami nad 35 °C sníží roční produktivitu firem o 0,3 procenta. Při teplotách nad 40 °C se ztráty zvyšují až na 1,9 procenta.

Výrazný pokles produktivity výzkumnice vypozorovala hlavně v případě Španělska a Francie. Do budoucna očekává výrazný propad také v případě Itálie či Bulharska. Naopak nejmenší změny vnímá Costová v případě Dánska a Finska.

David García-León říká, že možností mají vlády v Evropě hned několik. Nabízí se třeba úprava pracovní doby během letních měsíců, kdy by zaměstnanci měli do práce chodit dříve. Nutností mají být také častější povinné přestávky nebo varovné systémy, a to zejména v případě manuálních prací ve venkovním prostředí.

„Tyto změny se nevyhnutelně postupně rozšíří i do severnějších oblastí v Evropě. Vlny veder budou do budoucna častější a ještě intenzivnější,“ řekl výzkumný pracovník David García-León. Upozornil, že současní politici musí rozšířit změny v územním plánování. Hlavně ve městech totiž podle něj chybí zeleň a teploty na ulicích jsou i během nocí kvůli husté zástavbě mnohdy velmi vysoké, uzavírá pro Euronews.