Český nákladní dopravce ČD Cargo chce podle šéfa společnosti Tomáše Tótha propustit do konce roku až 700 zaměstnanců, tedy více než desetinu celkového počtu. Firma se podle něj musí připravit na výrazný pokles přepravy. Chystá i sešrotování některých vozidel. ČD Cargo je dceřinou firmou státních Českých drah.

Federace strojvůdců materiály o chystaném propouštění v ČD Cargo obdržela podle Votroubka v pondělí. Zatím podle něj počítají s propouštěním 300 pracovníků. To ale zřejmě nebude konečné číslo.

Federace k rozhodnutí dopravce nyní připravuje podle Votroubka oponentní stanovisko, ve kterém chtějí strojvůdci apelovat na změny v celé firmě. „Chceme do toho aktivně vstoupit. Změnit se musí celá struktura společnosti, nelze celou situaci vyřešit jen propouštěním,“ zdůraznil.

Podle Votroubka je pro další fungování nákladní dopravy na železnici například důležité udržet a zefektivnit některé zakázky místo jejich rušení. Jako příklad zmínil přepravu dřeva. Vedle toho se federace baví i se svými evropskými partnery o celoevropském postupu, který by měl na situaci v oboru upozornit. Vyloučil ale možnost případné stávky nebo podobných akcí.

Útlum dopravy zaznamenává celá Evropa

Postupný útlum přeprav nákladů po kolejích je podle federace patrný po celé Evropě, problémy mají dopravci třeba v Německu, Francii i dalších státech. Hlavní příčinu Votroubek vidí v celoevropské politice a unijním programu Green Deal. Odklon od fosilních paliv nejen omezil jejich přepravu, ale snížil i produkci v těžkém průmyslu. Ubyly tak i náklady oceli a dalšího materiálu.

Další příčinou je podle Votroubka nerovnoměrné zatížení nákladní dopravy po železnici oproti silniční přepravě. „Silniční doprava je nyní preferovaná, železniční přepravě schází podpora,“ řekl. Například daně a další odvody jsou podle něj u silniční přepravy nastaveny na nejnižších úrovních, ve srovnání s okolními zeměmi jsou podle Votroubka nižší i mýtné platby nebo další nároky například na povolenou hmotnost kamionů.

Propuštění zaměstnanci mají podle federace možnost uplatnit se například u osobních dopravců, kde stále chybí strojvůdci. Votroubek ale v této souvislosti upozornil, že způsob práce strojvůdců i dalších pracovníků je u osobních dopravců trochu jiný. Zájemci se proto budou muset před zapojením do dopravy mimo jiné přeškolit.

Oslabující průmysl i dopady zelené politiky spatřují jako jednu z hlavních příčin poklesu přeprav nákladu po kolejích také ekonomové. Unijní Green Deal podle nich paradoxně více zatížil elektrickou trakci na železnici než náklady na naftu pro silniční dopravu.

Může za to i zelená transformace

Připravované propouštění ve společnosti ČD Cargo je jedním z důsledků oslabující konkurenceschopnosti českého i evropského průmyslu. Nižší produkce v průmyslu snížila přepravy. Vyplývá to z komentářů analytiků pro ČTK. Drahé emisní povolenky a zelená transformace v Evropě podle nich navíc paradoxně více zasáhla železniční dopravce místo silničních přepravců.

Hlavní ekonom XTB Pavel Peterka upozornil, že ČD Cargo je silně spjato se sektory ekonomiky, jako je těžký průmysl, průmysl obecně, hutnictví a další, které čelí v současné době řadě nejistot a výzvám do budoucna. „To se u řady firem a stávajících klientů společnosti projevuje v poklesu ekonomické aktivity, což se propíše do slabší poptávky po přepravních kapacitách. Nejistoty pramení z probíhajících obchodních válek, zpomalení globální ekonomiky a zahraniční poptávky, která se propíše i do výkonu českých exportních firem,“ uvedl. Připomněl také slabší výkon ekonomiky Německa, které je hlavním obchodním partnerem ČR.

Jedním z důvodů je podle Peterky i současná zelená transformace, která negativně působí na emisně náročné provozy, využití uhlí, dřeva a další. „Na druhou stranu ale vidíme, že se v rámci ozeleňování ekonomiky v Evropě tlačí právě na preferenci železnic proti silniční přepravě a dopravě. Zásadní otázkou pro ČD Cargo a další podobné firmy je, jak toto bude promítnuto v ČR, ať už z pohledu soukromých, veřejných investic či současných kapacit železniční soustavy,“ podotkl.