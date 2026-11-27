Společnost Norse Atlantic ASA, jejíž akcie se obchodují na burze Euronext Expand v Oslu, ani další firmy ze skupiny součástí insolvenčního řízení nejsou. Nadále se tak snaží udržet v provozu. Firma ve středu uvedla, že její finanční situace je kritická a že se snaží urychleně si zajistit krátkodobé financování.
Norse Atlantic je nízkonákladovým leteckým dopravcem a zaměřuje se na dálkové lety. Má 12 letadel Boeing 787 Dreamliner a létá s nimi z Norska do destinací v Evropě, Severní Americe nebo v Asii. Firma v pátek dopoledne uvedla, že od leasingových společností dostala výzvu k vrácení letadel.
Firmu Norse Atlantic v roce 2021 založil norský podnikatel Björn Tore Larsen, když letecká společnost Norwegian Air za pandemie covidu-19 opustila segment dálkových letů. Norse se pokusila obnovit nízkonákladové transatlantické lety s využitím 12 letadel Boeing 787 Dreamliner a řady bývalých zaměstnanců Norwegian Air.