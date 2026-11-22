Americká farmaceutická společnost Revolution Medicines vyvinula léčivo daraxonrasib, které se podává ve formě tablet. Je určeno k léčbě pokročilé rakoviny slinivky břišní. Jeho účinná látka dokáže zasahovat mutace, které podporují růst nádorů.
Britský deník The Guardian informoval o výsledcích klinické studie, které odborníci označují za největší pokrok v léčbě rakoviny slinivky za poslední desetiletí. Studie se zúčastnilo 61 pacientů s pokročilou rakovinou, která se již rozšířila do dalších částí těla.
Výsledky ukázaly, že u téměř všech účastníků se růst nádorů zastavil. U více než 60 procent pacientů se nádory zmenšily nebo zmizely a přibližně u každého dvanáctého už nebyly na CT snímcích vůbec patrné.
Pacienti byli sledováni v průměru 18 měsíců. Lékaři upozorňují, že pilulku zatím nelze považovat za lék vedoucí k úplnému vyléčení a není jasné, jak dlouho dokáže nemoc držet pod kontrolou. Výsledky jsou ale povzbudivé, protože léčba by pacientům mohla prodloužit život, i když nevede k úplnému vymizení nemoci.
Nádor slinivky břišní má ve Spojeném království nejnižší míru přežití ze všech běžných typů rakoviny. Polovina lidí s touto diagnózou zemře do tří měsíců. Pokud se nemoc rozšíří do dalších orgánů, přežijí pět let pouze přibližně tři procenta pacientů.
Nadějně vychází také srovnání s běžnou chemoterapií. Rok po zahájení léčby daraxonrasibem žilo 76,6 procenta účastníků studie. U pacientů léčených samotnou chemoterapií se roční přežití obvykle pohybuje mezi 40 a 45 procenty.
Odborníci mluví o přiblížení k úplnému vyléčení
Dr. Wungki Park, klinický onkolog specializující se na nádory trávicího traktu v newyorském Memorial Sloan Kettering Cancer Center, který výsledky studie prezentoval, uvedl, že jde o léčbu, která se zatím nejvíce přiblížila úplnému vyléčení. Dodal, že dosud neviděl, aby u tolika pacientů s rozšířenou rakovinou nádory zmizely.
Výsledky představil na sympoziu o molekulárních cílech a léčbě rakoviny v Barceloně. „Začínáme pozorovat nejen vyšší podíl pacientů, u nichž léčba zabírá, ale také výraznější odpověď nádorů a téměř dvojnásobnou dobu, po kterou je nemoc pod kontrolou. To se může v konečném důsledku promítnout do delšího přežití,“ uvedl Park.
Naděje i pro desítky dalších typů rakoviny
Daraxonrasib patří mezi inhibitory KRAS. Funguje tak, že se naváže na určité mutace, které se vyskytují u většiny případů rakoviny slinivky břišní, a zablokuje je. Právě tyto mutace podporují růst nádorů.
Odborníci doufají, že by léčba mohla pomoci také u desítek dalších typů rakoviny, protože podobné mutace se vyskytují i u nich.
Výkonná ředitelka organizace Cancer Research UK Michelle Mitchellová uvedla, že je zapotřebí dalšího výzkumu. Výsledky ale označila za největší pokrok v léčbě rakoviny slinivky za poslední desetiletí, který by mohl přinést skutečnou naději lidem s jedním z nejsmrtelnějších a nejobtížněji léčitelných nádorových onemocnění.
„Tyto výsledky otevírají možnost, že by tento průlom mohl časem připravit půdu pro léčbu dalších druhů rakoviny, které nesou mutace genu KRAS. Než bude možné posoudit využití této léčby v britském zdravotním systému (NHS), jsou zapotřebí další klinické studie. I přes tento pokrok zůstává míra přežití u rakoviny slinivky břišní velmi nízká,“ uzavřela Mitchellová pod britského deníku.