Evropa sní, že se stane čipovou velmocí. Pokud dá dohromady 120 miliard eur

Návrh označovaný jako Chips Act 2.0 je doplňkem plánu na podporu výroby čipů v EU schváleného v roce 2023. Ten zatím nevedl k požadovanému růstu podílu EU na světovém trhu s čipy, píší agentury.
EK by měla nový plán představit příští týden, jeho podoba se však ještě může změnit. Jedním z klíčových cílů plánu by podle agentur měla být podpora poptávky po čipech vyráběných v EU.
„Zatímco původní Chips Act se soustředil zejména na nabídku, Chips Act 2.0 klade větší důraz na opatření týkající se poptávky,“ cituje agentura Bloomberg z návrhu. Podle Reuters Evropská komise usiluje o to, aby vlády nakupovaly čipy vyráběné podniky z EU.
Evropa se nyní na celosvětové výrobě čipů podílí zhruba deseti procenty, píše Reuters. V plánu schváleném v roce 2023 si Evropská unie stanovila za cíl zvýšit do konce desetiletí svůj podíl na globálním trhu s polovodiči na 20 procent.