Průmyslové zóny musí obtěžovat co nejméně, míní šéf CTP Invest

Lidovky.cz: Vydali jste zelené dluhopisy, vstoupili na burzu. Za akcie jste získali 850 milionů eur, půjčili si přes dluhopisy 2,5 miliardy eur. Co to pro vás znamená?

Jednoznačně nám to pomohlo. Získali jsme významné množství prostředků na další expanzi. Díváme se po západních trzích. Rosteme na nových trzích v Rakousku, v Německu, máme projekty v Nizozemsku. Náš plán je mít do roku 2023 z necelých sedmi milionů deset milionů metrů čtverečních, do roku 2025 se chceme zdvojnásobit. Jde to jen díky přístupu k penězům, je to rychlejší než s bankami.