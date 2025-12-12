Naopak preference aut na baterie se snížila o deset procentních bodů na 14 procent a preference hybridů klesla o pět procentních bodů na 16 procent. Vyplývá to z globálního průzkumu poradenské firmy EY, o kterém ve čtvrtek informovala v tiskové zprávě.
Celkem 51 procent potenciálních kupců elektromobilů sice své plány podle průzkumu, kterého se letos v říjnu zúčastnilo 21 tisíc respondentů ze 32 zemí světa včetně Česka, nemění, ale 36 procent je přehodnocuje nebo odkládá kvůli geopolitickému vývoji. Zdroji nedůvěry k elektromobilům jsou nejčastěji obavy z dojezdu (29 procent), nedostatek dobíjecí infrastruktury (28 procent) nebo vysoké náklady na výměnu baterie (28 procent).
„Zatímco v minulých letech jsme viděli jasný trend růstu obliby automobilů s alternativními pohony, letošní rok tento vývoj nepotvrzuje. Spotřebitelé vidí budoucnost opět i ve spalovacích motorech, což může podpořit snahu většiny tradičních automobilek o udržení různorodější nabídky na trhu do budoucna,“ uvedl partner EY ČR pro automobilový sektor Zdeněk Dušek.
Zároveň, při pohledu na evropský kontinent, vnímáme i v Bruselu náznaky pragmatičtější, méně ideologické debaty o regulacích. Jejich tvůrci jsou ochotni více naslouchat trhu, aby hledal správná řešení pro různé skupiny zákazníků, dodal.
Podle médií ve čtvrtek šéf Evropské lidové strany (EPP) Manfred Weber řekl, že Evropská komise (EK) příští týden v úterý předloží návrh změn, které zruší plán na zákaz prodeje nových automobilů se spalovacími motory v Evropské unii od roku 2035. „Evropská komise předloží jasný návrh na zrušení zákazu spalovacích motorů,“ uvedl ve čtvrtek na tiskové konferenci v německém Heidelbergu. EPP je největší frakcí v Evropském parlamentu.
Podle průzkumu EY regionálně zájem o vozy se spalovacím motorem vzrostl o 12 procentních bodů v Americe, o 11 bodů v Evropě a o deset bodů v Asii a Tichomoří. Zároveň ve všech hlavních regionech klesl zájem o elektromobily.
„Na tento vývoj mají vliv změny v politice, například zrušení federálních daňových úlev na elektromobily v USA, úpravy emisních cílů, konec pobídek pro fyzické osoby nebo i změny v cenách energií i pohonných hmot. Automobilky zároveň opět posilují své portfolio aut se spalovacími motory a nabídku hybridů,“ dodal Dušek.
„Zákazníci zvažují nejen cenu, ale i související služby, jako je například síť dobíjecích stanic nebo servis vozů. Zajímají se i o dlouhodobou perspektivu dané technologie, tedy například, jaká je budoucnost podpory alternativních pohonů nebo dostupnost a cena různých druhů paliv,“ doplnil expert EY na automobilový sektor Petr Knap.
Agentura DPA už ve čtvrtek s odvoláním na své zdroje zase uvedla, že EK hodlá doporučit povolení registrací automobilů se spalovacím motorem i po roce 2035. Podle některých zdrojů z Bruselu by se zákaz v případě hybridních vozů se spalovacím motorem mohl posunout na rok 2040.