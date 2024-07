Změna už od 1. srpna? Zaměstnanci by si mohli určit pracovní dobu, odbory hodnotí chystanou novinku s rozpaky

Možnost mít pracovní dobu podle svých potřeb a snů by však měla získat jen část zaměstnanců. „Týkalo by se to zpravidla fyzicky lehkých zaměstnání. To může být například asistent, sekretář, právník či úředník,“ přiblížil serveru Lidovky.cz odborník na pracovní právo Petr Hůrka.

Nárok na klouzavou dobu není samozřejmě automatický. „Především se musejí na této možnosti obě strany domluvit. Zaměstnavatel totiž není povinen zaměstnanci vyhovět,“ zdůrazňuje Hůrka.

Klouzavá pracovní doba musí také odpovídat zákonným pravidlům. Mezi koncem jedné a začátkem další směny tak například musí být 11 hodin odpočinku.

Podniky novelu vítají, odbory jsou proti

Zavedení možnosti, aby si zaměstnanec mohl navrhnout flexibilní pracovní dobu, zástupci firem kvitují.