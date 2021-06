První návrh od paní ministryně je maximum možného, říká Hamáček. Připomněl zrušení superhrubé mzdy

Praha První návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 390 miliard korun je podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) ze strany ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) maximem možného. Hamáček v pondělí na tiskové konferenci v Praze řekl, že se již projevuje loňské hlasování koaličního hnutí ANO s některými opozičními stranami o způsobu zrušení superhrubé mzdy, které připravilo rozpočet o 130 miliard korun.

Vláda začne projednávat rozpočet na pondělním zasedání. Ministerstvo financí předložilo návrh se schodkem 390 miliard. Letos je schválen schodek 500 miliard korun a loni hospodaření státu ovlivněné dopady pandemie vykázalo deficit 367,4 miliardy korun. „První návrh od paní ministryně je maximum možného. Nechci použít větu ‚my vám to říkali‘, ale my vám to říkali,“ uvedl Hamáček.



Pro zrušení superhrubé mzdy a daň z příjmu se sazbami 15 a 23 procent podle návrhu premiéra Andreje Babiše (ANO) hlasovali loni vedle ANO poslanci ODS a SPD. ČSSD neuspěla s alternativním návrhem sazby 19 a 23 procent. Sociální demokraté výsledek hlasování tehdy označili za „rozpočtovou katastrofu“. „Kdyby tam těch 130 miliard bylo, tak se rozpočet určitě sestavuje lépe,“ podotkl v pondělí Hamáček. Schillerová podle něj k návrhu přistoupila tak, „jak musela“, protože hlavní problém vznikl už na podzim.



Trvá na tom, že v rámci rozpočtu ministerstva vnitra nesmí klesnout platy policistů, hasičů a dalších pracovníků v bezpečnostních sborech. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) považuje za klíčové, že návrh počítá s financemi na valorizaci důchodů smluvenou v rámci koalice, ale i růst přídavků na děti. Při vyjednávání bude trvat na tom, aby se zvýšil rozpočet na platy, mzdy i dotace v oblasti sociálních služeb.