Analýza

Pozdě, ale přece. Zatímco se Evropa dohaduje o zařazení jaderných zdrojů do udržitelné taxonomie, chystá se ve Finsku velká událost. Během pár týdnů začne třetí reaktor finské jaderné elektrárny Olkiluoto dodávat do sítě elektrický proud. Je to první evropský nukleární reaktor po dlouhých 15 letech. Začne se na čtvrtině výkonu a do června reaktor zvýší výkon na 1,6 gigawattu.