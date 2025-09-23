Po 40 kilometrů dlouhé trati z Darlingtonu do Stocktonu, která samostatně existovala do roku 1863, se převáželo zejména uhlí z východoanglických dolů. Ve stejném roce slavnostním výkopem započala i stavba koněspřežné železnice na trase z Českých Budějovic do Lince, první veřejné železnice v českých zemích.
Výstavbu dráhy mezi Darlingtonem a Stocktonem schválil v roce 1821 po průtazích a komplikacích s majiteli pozemků, kterými měla probíhat, anglický parlament. Původně se počítalo s tím, že po ní budou náklad tahat koně. Do plánování nové trasy se však záhy zapojil otec parostrojní železnice George Stephenson a vše bylo jinak. Podařilo se mu přesvědčit investory, že pro novou dráhu dokáže dodat mnohem výkonnější parní lokomotivy.
Otevření přihlížely tisícovky lidí
Slavnostnímu otevření železnice přihlíželo historického 27. září několik tisícovek lidí. První vlak, který na koleje vyjel, se skládal z lokomotivy a 36 vagonů, z nichž většina byla naplněna cestujícími, zbývající vezly mouku a uhlí. Ve speciálním „osobním“ vagonu nazvaném Experiment se jízdy zúčastnil i sám George Stephenson. Patřil tak mezi vůbec první cestující, které kdy táhla parní lokomotiva.
Vůbec poprvé vyjela parní lokomotiva po kolejích v roce 1804, když se její autor Richard Trevithick s místním podnikatelem vsadil, že jeho lokomotiva uveze 10 tun železné rudy z Penydarrenu do Abercynonu. Sázku vyhrál, souprava pěti vagonů s rudou a 70 lidmi ujela tuto 16kilometrovou trať ve Walesu za čtyři hodiny průměrnou rychlostí čtyři kilometry za hodinu. Lokomotiva ale byla příliš těžká a lámaly se pod ní koleje, proto byla záhy odstavena a vozy z dolů začali opět tahat koně.
A první parostrojní železniční přepravu na území dnešní ČR začala provozovat společnost Severní dráha císaře Ferdinanda v roce 1839 mezi Vídní a Brnem. Bývá označována i za první dálkovou železnici v kontinentální Evropě.
Po páře diesel
Koleje usnadňovaly práci již od starověku, zejména s pomocí koní. Na přepravu uhlí se například v Anglii již v 18. století požívaly kilometry dřevěných kolejnic.
Po parních lokomotivách následoval elektrický a dieselový pohon železnice, na který vlaky přešly na konci 30. let 20. století a většina parních lokomotiv byla z pravidelného provozu vyřazena v 80. letech 20. století.
Model první elektrické lokomotivy představil již v roce 1837 skotský vynálezce Robert Davidson. První funkční elektrickou lokomotivu zkontroloval koncem 70. let 19. století německý vynálezce Werner von Siemens. Dieselové lokomotivy pak přišly na řadu po roce 1914, kdy byly představeny první funkční dieselelektrické motorové vozy v Německu.
Již od 40. let 19. století probíhala výstavba železničních tratí v řadě zemí zejména Evropy, v roce 1841 kupříkladu železnice poprvé propojila tratě dvou států, z francouzského Štrasburku do Basileje ve Švýcarsku. O rok později se v severní Anglii objevily první jízdenky, tzv. Edmondsonovy jízdenky, což byl malý obdélníkový kartonový lístek.
Nástup rychlých vlaků
K dalšímu rozvoji na železnici došlo po druhé světové válce, kdy se od 60. let 20. století začaly prosazoval vysokorychlostní železnice. Za vysokorychlostní trať (VRT) je považována trať konvenční konstrukce - tedy s klasickými kolejnicemi, nikoli tedy vlaky na magnetickém polštáři -, po které mohou vlaky jezdit rychlostí alespoň 250 kilometrů v hodině. Průkopníky vysokorychlostní železnice ve světě jsou Japonci, kteří zprovoznili první trať pro své šinkanseny mezi Tokiem a Ósakou v roce 1964, těsně před zahájením olympijských her v Tokiu.
V současnosti je nejvíce VRT, téměř 70 procent, v Číně, kde je provozu na 48 000 kilometrů vysokorychlostních tratí (země přitom s budováním tohoto druhu železnice začala teprve v roce 2007), v Evropě drží primát podle rozsahu sítě Španělsko (téměř 4 000 kilometrů) před Francií (přes 3 500 kilometrů).
V 21. století pak začal vývoj vodíkových vlaků. V srpnu 2022 byly v německé spolkové zemi Dolní Sasko zprovozněny první vlaky poháněné vodíkem na světě, které vyvinula společnost Alstom. Soupravy mohou na jedno naplnění ujet až 1 000 kilometrů, což vystačí na celodenní provoz.
Vůbec nejhorší neštěstí všech dob na železnici způsobila vlna cunami, která v prosinci 2004 na Srí Lance srazila vlak na trati mezi městy Kolombo a Galle. Tehdy zemřelo 1 700 cestujících.
Světový rychlostní rekord pro kolejové vlaky – 574,8 kilometru v hodině – drží od dubna 2007 francouzský expres TGV, V roce 2025 vytvořil rychlostní rekord v Číně vlak Maglev (pohybující se na polstáři z magnetického pole), který dosáhl rychlosti 650 km/h.
|Pořadí
|Stát
|Délka v kilometrech
|1.
|USA
|293 000
|2.
|Čína
|159 000
|3.
|Rusko
|105 000
|4.
|Indie
|69 000
|5.
|Kanada
|49 000
|6.
|Austrálie
|36 000
|7.
|Německo
|33 000
|8.
|Brazílie
|30 000
|9.
|Francie
|28 000
|10.
|Japonsko
|27 000