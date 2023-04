EU nahradí zemědělcům ztráty z dovozu ukrajinského obilí, Česku se to nezdá

Podle mluvčího Evropské komise se plánují také společná opatření, která by dovoz ukrajinského obilí na unijní trh omezila. Komise přitom restrikce dovozu obilí dosud kritizovala a jednostranné kroky některých členských zemí označila za nepřijatelné.

V Bruselu začal narůstat tlak na celoevropské řešení poté, co zákaz na dovoz ukrajinského obilí vyhlásila Varšava, Budapešť i Bratislava. Komise v reakci oznámila, že přijme preventivní opatření pro určité kategorie obilovin a olejnin, zejména pšenici, kukuřici a slunečnicová i řepková semena.

Podle pravidel může Evropská unie omezit dovoz produktů, při zachování tranzitu zboží, uvedla agentura Reuters.

Evropský komisař pro obchod Valdis Dombrovskis se má ve středu sejít s ministry Bulharska, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovenska, stejně jako s ukrajinskými protějšky, aby s nimi projednal plány na další postup.

V seznamu zemí chybí Česko, které s Ukrajinou nesousedí. Podle premiéra Petra Fialy zde problémy nebyly tak intenzivní, proto se ani o zákazu dovozu neuvažovalo. „Ty státy se rozhodly přijmout opatření mimo jiné proto, že u nich to významně snižuje ceny a způsobuje to konkurenci jejich zemědělcům,“ uvedl s tím, že v Česku zatím taková situace zatím nenastala.

To potvrdil i výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů Bohumil Hlavatý. „Podle našich informací se obilí z Ukrajiny do Česka nedováželo, a to ani v poslední době. Bylo několik pokusů dovézt menší množství obilí, ale ukázalo se, že skutečně neodpovídá požadavkům na kvalitu podle české a evropské legislativy, a z tohoto důvodu se z něj mouka nesemlela a tato pšenice se do českých pekárenských výrobků nedostala,“ řekl MF DNES.

Zemědělci by raději, aby šlo obilí do Afriky

Podle mluvčího Zemědělského svazu ČR Vladimíra Píchy čeští farmáři to, že komise začala věci řešit, oceňují. „Ovšem zvolené řešení s podporou zemědělců v zemích sousedících s Ukrajinou nepovažujeme za příliš šťastné, spíše za škodlivé, podobně jako v případě podpory polských pěstitelů jablek při výpadku odbytišť v Rusku a Bělorusku,“ sdělil iDNES.cz. Podle něj podpora pouze vybraných zemědělců problém nevyřeší, protože pšenice na trhu zůstane.

„Nelze vyloučit, že zemědělci z podpořených zemí zvolí nejjednodušší řešení a pšenici podpořenou evropskými penězi nabídnou za ještě nižší cenu v dalších zemích EU včetně naší republiky,“ doplnil Pícha. Podle něj by bylo lepším řešením, kdyby komise zabezpečila humanitární koridory, obilí Evropu opustilo a zamířilo do Evropy. „Zároveň by měl být podpořen transport pšenice přes území EU, včetně transportu již uskladněného obilí,“ doplnil.

Prezident Agrární komory ČR Jan Doležal považuje návrh komise za prvoplánový a neefektivní, komora s ním nesouhlasí. Peníze, které nyní komise plánuje přerozdělit, podle něj můžou chybět na podporu jiných citlivých sektorů, s čímž už zemědělci počítali. „Dochází k porušování pravidel a Evropská unie by měla situaci, kterou sama způsobila, aktivně řešit – například zlepšením kontrolních mechanismů koridorů solidarity,“ řekl. Navíc podle něj není problém jenom s obilím, ale také s dalšími komoditami jako jsou olejniny, drůbeží maso nebo vejce.