V Česku jsou dvě nová ohniska ptačí chřipky. Zlikvidují se desítky tisíc opeřenců

Nákazu ve velkochovu společnosti AGRO-V ve Valdíkově veterináři zjistili ve chvíli, kdy se kachny dostaly na jatka v Mirovicích na Písecku. Přivezeno jich bylo přes šest tisíc místo plánovaných zhruba 14 tisíc kusů. V obou případech nákazu potvrdily laboratorní testy. Jde o druhý a třetí komerční chov zasažený letos v Česku ptačí chřipkou.
Některá zvířata navíc měla změny na játrech. Následné rozbory nákazu ptačí chřipkou potvrdily. Na jatkách bude kvůli tomu nutné zlikvidovat asi 50 tun masa, jatka zůstanou několik dní mimo provoz, řekl Pavel Heřmanský, mluvčí Agrofertu, pod který jatka společnosti Vodňanská drůbež spadají.
Podle ministra zemědělství v demisi Marka Výborného (KDU-ČSL) je možné, že ve Valdíkově byla porušena veterinární pravidla a chovatel nenahlásil úhyny zvířat, což přeneslo nákazu z chovu na jatka. Podobné podezření vyslovili také veterináři. Jednatel společnosti AGRO-V to odmítl.
S utrácením kachen ve Valdíkově veterináři společně s hasiči a policií začnou ve středu ráno. V halách stejné firmy ve Valdíkově se ptačí chřipka vyskytla i loni v únoru. Usmrceno tehdy muselo být 50 tisíc kachen na výkrm.
Kvůli potvrzené ptačí chřipce ve Vladíkově musí prodej omezit i nedaleká Líheň Studenec, která má na Třebíčsku chovy v obcích Vaneč a Častotice. Líheň přitom exportuje do Evropy, Asie i Ameriky. Kvůli ptačí chřipce musela společnost chované slepice, včetně těch ze šlechtitelsky cenných chovů, utratit loni v únoru.
Druhý dnes oznámený výskyt ptačí chřipky se týká chovu společnosti Mach Drůbež v Lanškrouně. Technický ředitel firmy Miloslav Soušek řekl, že nosnice v zasaženém chovu jsou zrovna ve věku, kdy začnou snášet vejce.
„Nejlepší nosnice nám zmizí,“ podotkl. Nákaza se podle něj do chovu dostala od tažných divokých ptáků. Na některých farmách, které pod firmu Mach Drůbež spadají, se nemoc objevila také v loňském roce. Loni v únoru tam bylo usmrceno více než 90 tisíc slepic a kohoutů.
Společnost Mach Drůbež provozuje podle informací na svém webu 25 farem a má i vlastní výkrmové farmy. Patří k největším producentům jednodenních brojlerových kuřat v Česku i na Slovensku.
S likvidací velkochovu v Lanškrouně Albrechticích začnou hasiči a zaměstnanci firmy Mach Drůbež ve čtvrtek. Usmrtit budou muset 40 tisíc slepic a 13 tisíc kohoutů v kontejnerech s oxidem uhličitým, kromě toho také do asanačního podniku v blízkém Žichlínku odvezou více než 150 tisíc násadových vajec, řekl Výborný. Likvidace by měla skončit do neděle.
Veterináři vytyčí kolem chovu dvě ochranná pásma, tříkilometrové a desetikilometrové, žádný další velkochov se v nich nenachází. Chovatelé nesmějí drůbež přemísťovat nebo vozit na výstavy, měli by ji chránit před kontaktem s divokými ptáky a jejich trusem.
V menším pásmu veterináři udělají soupis zvířat v malochovech a budou provádět namátkové kontroly. Podle ústředního ředitele Státní veterinární správy Zbyňka Semeráda bude likvidace náročná, každá slepice váží kolem tří a půl kilogramu, kohouti více. Celkem jde asi o 150 tun zvířat, bude také nutné pracovat v ochranných oblecích. Po likvidaci se bude velkochov dezinfikovat.
Pomoc vězňů
„Kdyby bylo potřeba posílit kapacity na vynášení drůbeže, jsme připraveni požádat ministryni spravedlnosti Evu Decroix (ODS) o součinnost s Vězeňskou službu. Takto nám pomáhali vězni na jižní Moravě,“ uvedl Výborný. Podle Souška se nákaza dostala do chovu větracím zařízením, nasvědčuje tomu skutečnost, že první uhynulé kusy byly u větráků.
Letos byl dosud jediným komerčním chovem, v němž veterináři na území České republiky vyhlásili ohnisko ptačí chřipky, rozmnožovací chov bažantů a dalších druhů ptáků v Čejkovicích na Znojemsku.
V nekomerčních malochovech bylo letos 17 případů. Stejná nákaza byla potvrzena také u uhynulých volně žijících ptáků na osmi místech ČR. Kvůli aktuální nákaze Česko přijde o status země bez výskytu ptačí chřipky, čímž se zkomplikuje mimo jiné vývoz zvířat do třetích zemí.
Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeže, pernaté zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptactva. Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků a k jejich přenosu dochází zejména trusem.
Proto infekci nejčastěji způsobí pozření krmiva či vody kontaminované trusem infikovaných ptáků. Veterináři proto doporučují, aby chovatelé drželi drůbež v uzavřených objektech a zabránili kontaktu s volně žijícími ptáky.
Na konci října oznámilo první letošní případ ptačí chřipky podtypu H5N1 Slovinsko. Opětovnému vzestupu viru čelí i další evropské země. Francouzský úřad pro dohled nad zdravím zvířat (ESA) uvedl, že od srpna do poloviny října se v 11 evropských zemích objevilo 56 ohnisek nákazy. Bylo to převážně v Polsku, největším producentovi drůbeže v EU, dále ve Španělsku a v Německu. První případy ptačí chřipky v této sezoně oznámily v druhé polovině října také Belgie a Slovensko.