Pro domácnosti, které jsou na autě závislé a musí například dojíždět do práce, to má zásadní dopad na rodinný rozpočet. Za palivo dávají rázem o polovinu více než ještě na začátku roku. Kilometr v běžném autě už nevyjde na dvě koruny, ale na tři. A čím více lidé jezdí, tím drsněji to pocítí ve svých peněženkách.